Capital Ampliar El Mesón Gitano volvió a encender 'La Noche de las Candelas' viernes 24 de diciembre de 2021 , 22:22h

Escucha la noticia El Hospital Universitario Torrecárdenas, la UME, Diego Cruz y los tres artistas que protagonizaron la primera edición fueron premiados antes de los conciertos de Edu García, Ezequiel Benítez y Noches de Candela Sin el tradicional potaje gitano y los brindis por la Navidad y el Año Nuevo, pero al calor de la lumbre y con buen flamenco por villancicos. Tras un año de parón, el Mesón Gitano volvió a recibir ayer la ya tradicional 'Noche de las Candelas'. Una undécima edición organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, y por la Asociación Vecinal Nuestra Señora de la Paz, que sirvió para disfrutar del calor de las hogueras y de la música, además de para desarrollar la entrega de premios, las 'Candelas de Oro' que entrega la Federación Gitana de Almería. Las distinciones fueron para el Hospital Universitario Torrecárdenas y la Unidad Militar de Emergencias (UME), integrante de las Fuerzas Armadas Españolas, en el ámbito social, y, por sorpresa, para el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, en el ámbito cultural. El acto previo a las actuaciones tuvo también un reconocimiento especial para los tres artistas que participaron en la bisoña y modesta primera edición de la Noche de las Candelas, celebrada en 2009 en la Plaza Camarón de la Isla, con Diego Torres 'El Porrina', Antonio Torres 'El Lolo' y Serafín Fernández 'El Barquero'. Tras recoger con sorpresa el reconocimiento realizado con la Candela de Oro, Diego Cruz quiso desear "una Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, que disfrutéis pero desde la responsabilidad y la seguridad sanitaria, que consigamos volver aquí en el próximo año para poder celebrar esta fiesta con todas nuestras tradiciones". Los galardonados también mostraron su gratitud por sus respectivos premios. En el caso del Hospital Universitario Torrecárdenas, lo hicieron con un nutrido grupo de profesionales de enfermería, de los que fue portavoz la directora Gádor Ramos. Por su parte, el premio de la UME fue recogido por el Teniente de Navío José María García de Guadina del 2º Batallón con base en Morón. En un acto en el que estuvieron también presentes los concejales de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, y de Seguridad y Modalidad, María del Mar García, además de la presidenta de la Federación Gitana de Almería y de Andalucía, Josefa Torres. La velada continuó con las actuaciones de Edu García y su grupo, ofreciendo así un flamenco más accesible, con teclados y bajo incluidos, el grupo de Ezequiel Benítez, cantaor jerezano que ofreció una zambomba flamenca después de haber conquistado el pasado verano el Festival de Flamenco y Danza con su vertiente más pura y, para cerrar, el grupo festivo Noches de Candela, que cierran un curso en el que vienen celebrando su décimo aniversario, como ya hicieran el pasado fin de semana con una actuación en el Anfiteatro de la Rambla.

