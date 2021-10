Capital Ampliar 'El Millón' de la Lotería cae en La Cañada miércoles 20 de octubre de 2021 , 07:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El sorteo de 'El Millón' que Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este martes ha hecho recaer su premio en un boleto validado en el despacho receptor número 5.205 de Almería, en el núcleo de La Cañada de San Urbano.



'El Millón' sortea sólo en España un millón de euros entre todas las apuestas que participen en los sorteos de Euromillones de la semana (martes y viernes). Por lo tanto, todas las semanas habrá nuevos millonarios en España.



Este sorteo viene encuadrado en el Euromillones de este martes, en el cual en España existen dos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos y una estrella), con boletos validados en Albacete y a través del canal oficial de Internet de Loterías y Apuestas del Estado (www.loteriasyapuestas.es).



La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 40, 4, 36, 41 y 20. Las estrellas han sido el 1 y el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 41.555.065,20 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

