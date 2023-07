Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El ministro de Agricultura de República Dominicana visita el centro de I+D de Bayer en San Nicolás miércoles 05 de julio de 2023 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acompañado por otros altos cargos del gobierno dominicano, la delegación ha podido conocer in situ los avances en materia de innovación y sostenibilidad en la producción de semillas de hortalizas El Centro de I+D de Bayer Crop Science de San Nicolás, en Almería, ha recibido hoy la visita del Ministro de Agricultura de la República Dominicana junto a otros altos comisionados del país caribeño con el objetivo de conocer los últimos avances de la compañía en materia de innovación. El encuentro ha contado con la presencia de Francisco Fernández Abad, Jefe provincial de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Almería; José María Martín, Subdelegado del Gobierno en Almería; Limber Cruz, Ministro de Agricultura del Gobierno de la República Dominicana; Rafael Ortiz Quezada, Vice ministro Asuntos Científicos y Tecnológicos del Gobierno de la República Dominicana, Patricio Andrés Corona, Vegetable Seeds Commercial Operations Area Lead – South Europe de Bayer y José Miguel Hernández Garcia, Alcalde de La Mojonera, entre otras personalidades políticas e institucionales. La expedición dominicana desplazada hasta tierras almerienses ha podido conocer de primera mano la apuesta de Bayer por ofrecer a los productores de todo el mundo las mejores semillas y soluciones. "Visitar las instalaciones de Bayer en Almería nos ha permitido descubrir los adelantos, innovaciones y desarrollos tecnológicos impulsados por la compañía en este centro de I+D. Algunas de las prácticas que hemos visto, como la mayor eficiencia en los procesos, el aprovechamiento de las condiciones climáticas, la sostenibilidad o la mejora genética de semillas, tienen un impacto positivo muy importante en la agricultura a escala mundial”, ha señalado Limber Cruz, ministro de Agricultura del Gobierno de la República Dominicana. Además, el ministro ha señalado que “la inversión en innovación científica de los territorios tiene siempre un efecto directo en la mejora de las condiciones de vida de las sociedades y queremos agradecer a Bayer su esfuerzo en este sentido”. Durante la visita a las instalaciones, la delegación ha tenido la oportunidad de visitar el laboratorio de Biología Celular, los fitotrones, y el invernadero tecnológico. También han podido conocer los detalles del proceso de producción de plantas dobles haploides, una herramienta para acortar los ciclos de reproducción, y el beneficio que esta tecnología proporciona a la eficacia y calidad de los programas de mejora genética de los cultivos. Bayer, en línea con su compromiso con la sostenibilidad y la transformación digital, invirtió en 2021 más de 5 millones de euros en la ampliación de este centro que da apoyo a la I+D global de semillas de hortalizas y es el único en Europa especializado en el cultivo de solanáceas y cucurbitáceas. Apuesta por Andalucía De los cinco centros que Bayer Crop Science tiene en España, cuatro se encuentran ubicados en Andalucía, y tres de ellos están dedicados a Investigación y Desarrollo (I+D). Los dos centros de Almería, ubicados en El Ejido y San Nicolás, componen un importante hub centrado en cultivos hortícolas para el desarrollo de la mejora genética en invernaderos y, concretamente el centro de investigación de San Nicolás es uno de los tres centros especializados en biología celular que BCS posee en el mundo junto a los de Holanda y Estados Unidos. Además, en la localidad sevillana de Brenes se encuentra la estación experimental para el desarrollo de las futuras soluciones del portfolio global. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

