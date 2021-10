Economía El MITECO autoriza obras en Almería que incrementarán en 50Hm3 los recursos hídricos jueves 07 de octubre de 2021 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El director general del Agua mantiene un encuentro con la Mesa del Agua. “Todos los compromisos que adquirimos hace un año se han puesto en marcha”, ha señalado Teodoro Estrela al inicio de la reunión



La Dirección General del Agua, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), desarrollará en el plazo de tres años actuaciones en la provincia de Almería que supondrán la aportación de 50 Hm3 “esenciales para este territorio”.



Así lo ha precisado esta tarde en Almería el director general del Agua, Teodoro Estrela, antes del comienzo de la reunión en la Subdelegación del Gobierno con la Mesa del Agua. En el encuentro participan también Francisco Baratech, presidente de Acuamed y el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente.



La reunión, continuación de la que se realizó vía telemática en noviembre de 2020, ha servido para explicar el grado de desarrollo de los distintos proyectos que la Dirección General del Agua contempla en Almería. Entre ellos, su director ha destacado hoy el “desbloqueo” de las actuaciones relacionadas con la desalación, con especial referencia a la planta del Bajo Almanzora. El pasado 20 de julio el Consejo de Ministros aprobó la redacción y ejecución de las obras de reparación de la desaladora por importe de 19,9 millones €. La planta, que será reconstruida de acuerdo a un anteproyecto ya aprobado por el MITECO, quedó fuera de servicio en septiembre de 2012 por unas inundaciones.



Asimismo, Teodoro Estrela ha aludido a los avances en la mejora de la eficiencia energética de la planta desaladora de Carboneras, que permitirá pasar de 42 a 49 Hm3 en la producción de agua desalada.



Por otra parte, el director general del Agua ha señalado el “avance” en las tres actuaciones de protección previstas en los ríos Adra, Antas y ramblas afluentes del río Almanzora, obras que, a su finalización, evitarán posibles inundaciones en los términos municipales de Adra, Vera y Pulpí, respectivamente.



Las actuaciones, declaradas de interés general del Estado, se han sometido a un estudio de viabilidad y de coste-beneficio que ha permitido optimizar las obras anteriormente proyectadas, buscado proyectos lo más integrados y respetuosos con el medio ambiente.



“Todas estas obras estarán terminadas en el plazo de 3 ó 4 años y supondrán un gran cambio en cuanto a la disponibilidad de recursos y a la protección frente a las inundaciones”, ha afirmado el director general del Agua, quien ha avanzado, además, que “se está trabajando con la Junta de Andalucía en un convenio de saneamiento y depuración, convenio que no ha sido fácil porque contempla numerosas actuaciones de depuración en Andalucía”. Tres de estas actuaciones se desarrollarán en Almería: la ampliación de las EDAR Roquetas, El Ejido y Adra. Este convenio, ha señalado, se firmará en breve.



“Entre las tres EDAR se pueden generar unos recursos adicionales de 12 Hm3. Al hablar de desalación, nuestra preocupación era desbloquear las actuaciones y que se pusieran en marcha. Los recursos que estas actuaciones pondrán encima de la mesa son del orden de 37 Hm3, con lo que sumando a los que se incorporarán de la depuración, hablamos de 50Hm3 de recursos esenciales para el territorio”, ha resaltado el director general del Agua. “En 3 o 4 años tenemos previsto que todas las actuaciones estén terminadas”, ha dicho.



La mayor parte de las actuaciones previstas están incluidas en el listado de proyectos de los Fondos de Recuperación.



