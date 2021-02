El #MomentoCooltural de Cooltural Fest ha sido para Javi Gómez y su foto de Depedro

martes 23 de febrero de 2021 , 15:32h

El festival que organiza Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha cerrado el concurso en el que han recordado los momentos vividos en otras ediciones

Cooltural Fest. Sábado, 17 de agosto de 2019, siete de la tarde. A mitad de concierto Depedro y varios integrantes de su banda deciden bajar al público para cantar una de sus festivas canciones rodeados del calor de sus seguidores. Javi Gómez, uno de los asistentes al festival, dispara su cámara y congela el instante. Un #MomentoCooltural que le ha valido ser el ganador del concurso que el festival Cooltural Fest, que organiza Crash Music SL con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, había puesto en marcha a comienzos del mes de febrero.

Conscientes de que es momento de actuar con la responsabilidad que exige esta nueva situación marcada por la evolución de la pandemia, el festival Cooltural Fest, ha apostó por dar un impulso moral a sus ‘coolters’ haciendo que recuerden las momentos más divertidos de las pasadas ediciones y que las compartan en redes sociales utilizando el hashtag #MomentoCooltural. Una iniciativa que, además, tiene con premio para el ganador un bono de 100 euros a utilizar en los eventos organizados por Cooltural Fest - Music for All a lo largo del año y que, sin embargo, el ganador ha decidido donar a la Fundación ‘Music For All’.

Además, todos los participantes verán las fotos compartidas en las pantallas en los previos de los próximos eventos.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca que “ha sido una bonita forma de recordar todas esas emociones y alegrías que ofrece siempre la música en directo. Esa que tanto echamos de menos pero que volveremos a disfrutar cuando la situación lo permita y siguiendo todos los parámetros de la #CulturaSegura que hemos venido aplicando en todas y cada una de nuestras actividades”, concluye.

Desde Crash Music, explicaban que “queríamos recordar todos los momentos inolvidables que hemos vivido junto a nuestros coolters a lo largo de nuestros 3 años de vida. Dibujar una sonrisa recordando unos momentos que, seguro, volverán”.