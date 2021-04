Deportes El ‘mountain bike’ conquista Cortijo del Fraile, las minas de Rodalquilar y Los Albaricoques domingo 18 de abril de 2021 , 20:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Sexta edición de la Ruta MTB Natura Bike en Cabo de Gata-Níjar



El mejor ciclismo de montaña se ha dado cita durante todo el fin de semana en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar con la sexta edición de la Ruta MTB Natura Bike, este año I Medio Maratón BTT, organizada por SDomínguez Producciones junto al Club Ciclista Natura Bike y patrocinada por Ciudad del Motor by Grupo Indamotor, con la colaboración del Ayuntamiento de Níjar y Almesu.



Con 150 ciclistas durante la jornada del sábado, con todas las categorías femeninas y todas las masculinas, a excepción en estas últimas de la élite y la máster 30, y otros 150 en la jornada del domingo, ya con la participación exclusiva de estas dos categorías, la prueba ha resultado todo un éxito, con un recorrido espectacular de 37 kilómetros con salida y llegada en un entorno inigualable como Cortijo del Fraile, y que además transcurría por el interior del parque natural, atravesando escenarios como las minas de Rodalquilar o Los Albaricoques.



El sábado dejó el mejor tiempo de José Antonio Ibáñez (Albox Bike) y Miguel Ángel Berruezo (El Valle), con 1 hora, 14 minutos y 41 segundos, dentro de la categoría máster 40 masculina, completando el podio de esta categoría Juan Jesús Paniagua (Vas), a un segundo. En categoría sub-23, el primer puesto fue para Enrique Fuentes (Semar), seguido de José María San Miguel (Sabika) y Francisco José Moreno. Eduardo Juan Martínez Herrero (Oxygenbike Team) fue el mejor en máster 50, seguido de José Juan Martínez (Bikestore Almería) y Juan Antonio Ayala (Bicicletas Aristides) y en máster 60 el triunfo fue de José López Segura (Bikestore Almería) por delante de José Navarro (Kamaga Bike) y Juan José Alonso (Ciudad de Almería).



En las dos categorías inferiores, el mejor en júnior fue Raúl González (Faster Wear Team), por delante de Mario Moreno (Peña Ciclista Egabrense) y Francisco García Codina (Pedalbike Huércal-Overa), mientras que en cadete venció Jorge Alcaraz seguido de Stanislaw Bielecki y José María Calvente. En los cicloturistas, el primer puesto se lo llevó Nicolás Díaz, seguido de Manuel Rodríguez (Natura Bike Comarca de Níjar) y Miguel Ángel López.



En cuanto a la participación femenina, el triunfo fue para Mª Dolores Leyva (Semar), de la categoría élite, con 1 hora, 31 minutos y 50 segundos. En máster 30 se impuso Mª Ester Ibáñez y en máster 40 formaron el podio Esther Garvi (Fondón-Alpujarra), Isabel Peña (Docudest MTB) y Mª Ángeles García. Guinevere Mayhew venció en máster 50, por delante de Mª Carmen Requena (Femenino La Amatista).



Con todas estas categorías ya disputadas el sábado, este domingo quedaban las dos pruebas reinas del I Medio Maratón BTT Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la élite y máster 30 masculina, que han ofrecido un gran espectáculo.



José David Latorre (Pedalbike Huércal-Overa) se ha impuesto en categoría élite con el mejor tiempo, de 1 hora, 10 minutos y 46 segundos, seguido de Joaquín Torres, a 16 segundos, y Francisco Javier Ramos (Meitel), a 17 segundos. Nicolás Mercader (Ciclos N'Ruta) se ha erigido como ganador entre los máster 30, con 1 hora, 11 minutos y 21 segundos, seguido de Juan José Meca (Oxygenbike Team), a 14 segundos, y Gabriel Sánchez (Ciudad de Almería), a 15 segundos.

