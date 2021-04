Capital El Ayuntamiento recibe el proyecto para el Parque de la Hoya domingo 18 de abril de 2021 , 20:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Confía en licitarlo antes de este verano



El Ayuntamiento de Almería ha recibido ya el proyecto para la creación de un parque en el Barranco de La Hoya con el que se dará continuidad, a través del Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, a las actuaciones diseñadas para revalorizar el casco histórico de la ciudad y el entorno del conjunto monumental de La Alcazaba, sentido en el que se espera que los trabajos puedan licitarse antes de este verano y arrancar antes de que finalice el año.



En declaraciones a Europa Press, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha confirmado que el equipo de ganó el concurso de ideas para la reconfiguración de este espacio, al que además se encargó la redacción del proyecto por unos 157.000 euros, entregó mediante el registro el documento final a principios de mes.



Los técnicos municipales de diversas áreas implicadas como Urbanismo o Sostenibilidad Ambiental han comenzado la revisión del proyecto del que también se ha dado traslado a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico así como al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ya que los terrenos en los que se efectuará el parque son cedidos por la sociedad científica.



Aunque se tendrá en cuenta la valoración del CSIC de cara a la realización de los trabajos, las apreciaciones no tienen un carácter vinculante. Asimismo, la edil ha detallado que el proyecto deberá contar con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio ya que la actuación se realiza en el entorno de La Alcazaba, el principal bien de interés cultural de la capital.



"Con las dos partes se han tenido contactos, de modo que tienen ya una idea del alcance del proyecto que les hemos trasladado", ha explicado Martínez Labella, quien ha indicado que una vez que se tenga en visto bueno tanto del CSIC como de la Comisión de Patrimonio se aprobará el documento por parte de los órganos municipales para licitar la actuación.



La concejal ha recordado que el proyecto, que tiene aparejado un coste de unos 2,5 millones de euros y cuenta con un plazo de actuación de 14 meses, cuenta con financiación en este ejercicio a través del Fondo Edusi del Plan de la Alcazaba, lo que permitirá licitar la obra que contará con un presupuesto plurianual para llevar a cabo todas las actuaciones. Los fondos europeos facilitarán el grueso de las inversiones, aunque una parte de la actuación será sufragada con fondos propios del Ayuntamiento.



Sobre los detalles de la actuación, Martínez Labella espera poder presentar "en breve" las características del nuevo parque diseñado por los arquitectos Juan Antonio Sánchez Muñoz y Vicent Morales Garoffolo, del estudio Kauh Arquitectura y Paisajismo, quienes a través del concurso de ideas fallado en 2010 abordaron un conjunto más amplio para la ordenación del espacio que incluía un nuevo acceso a la Alcazaba mediante ascensor o un centro de interpretación patrimonial, entre otros elementos que han quedado apartados de la obra para ajustarse a la "realidad actual".



La puesta en marcha de la segunda fase del Parque de La Hoya da continuidad a la primera de las actuaciones que se efectuaron en este entorno, con el resultado de la nueva conexión viaria entre las calles Almanzor y Pósito. Este nuevo gran parque público situado a los pies de La Alcazaba tiene como objetivo ejecutar una "transformación radical" mediante la restauración paisajística y ambiental de este singular espacio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

