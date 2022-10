Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión El nuevo Casco Histórico toma forma Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por lunes 24 de octubre de 2022 , 08:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La idea de convertir el Centro Histórico de la ciudad en un referente cultural, patrimonial, turístico y paisajístico, con una planificación estratégica para su puesta en valor, está tomando forma y comienza a plasmarse en la ejecución de proyectos que van a suponer un antes y un después para el barrio. El Plan Alcazaba-San Cristóbal-La Hoya ha sido durante esta Corporación la piedra angular sobre la que viene girando esa planificación y cuyos resultados comienzan a ser evidentes en un entorno no solo singular, también incomparable, que camina inexorablemente a una completa transformación. Iniciativa municipal que está siendo acompañada por el inestimable y necesario apoyo, ahora sí, de una Junta de Andalucía volcada y ocupada igualmente en la rehabilitación y puesta en valor de nuestro Conjunto Monumental de la Alcazaba. Un proceso conjunto que cuenta también con la colaboración de la Diputación Provincial al frente del proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital Provincial, espacio que en unos meses se convertirá en el nuevo Museo del Realismo Español Contemporáneo con el que contará la capital. Completando esta actuación, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras correspondientes al proyecto de renovación de la urbanización de su entorno por un importe de 1,2 millones, adicionales a la inversión superior a los diez millones de euros en obra que aglutina nuestro Centro Histórico en los últimos años. Las obras vendrán a dotar a la zona de unas infraestructuras modernas y una nueva urbanización, coronando la rehabilitación del Hospital Provincial. Una intervención ambiciosa a la vez que respetuosa con los dos elementos patrimoniales alrededor de ella, el Hospital Provincial y el Parque Nicolás Salmerón, con la que además se prentende poner en valor todo el espacio desde el punto de vista de la accesibilidad peatonal, primando frente al tráfico rodado. Este Equipo de Gobierno siempre ha tenido clara la premisa de que invertir en nuestro Casco Histórico -en sus calles, rehabilitando edificios, mejorando plazas y espacios públicos y creando nuevos equipamientos- es generar oportunidades. Y es que, no olvidemos, que los avances, en cualquier ámbito de la vida, se consiguen con la suma de voluntades y ahora, afortunadamente, hay voluntad y presupuesto para ello. noticiasdealmeria.com:.. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 79 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)