El nuevo Complejo Deportivo de Costacabana avanza

El Pleno aprueba la recuperación de la posesión del chalet de La Marina, ocupado recientemente, como paso previo a su concesión demanial para su rehabilitación y puesta en valor como convertirlo en centro recreativo El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado definitivamente, con las únicas abstenciones del grupo municipal socialista y los concejales no adscritos, Miguel Cazorla y Carmen Mateos, el Estudio de Detalle que tiene por objeto la ordenación de volúmenes sobre la parcela municipal situada en el barrio de Costacabana, con una superficie de 10.304m2, sobre la que se proyecta la construcción de un nuevo centro deportivo. Supone este el paso previo a la aprobación del proyecto que, con una inversión estimada de seis millones de euros, el Ayuntamiento prevé licitar a lo largo del próximo trimestre. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que esta actuación requiere de un Estudio de Detalle, ya con el preceptivo informe favorable de Aviación Civil y el Servicio de Carreteras de Diputación, para ordenar y definir los volúmenes del que será "un ambicioso y nuevo equipamiento deportivo en el barrio de Costacabana, un compromiso de este Equipo de Gobierno", ha recordado. La propuesta de ordenación en la parcela donde se construirá el nuevo Centro Deportivo, hoy ocupado en parte por una piscina, "ubica una serie de volúmenes sin separación a los linderos frontales, excepto en unos tramos en la calle Garona. Por otra parte, respecto a los linderos laterales los volúmenes tienen un retranqueo de 3 metros". Dicha propuesta cuenta con los preceptivos informes favorables de la Dirección General de Aviación Civil y del Servicio de Carreteras de Diputación. La parcela objeto de este Estudio de Detalle linda, al norte, con la calle Garona, al sur y este con la calle Rubén Darío en un tramo en el resto en medianera con otras parcelas, y al oeste con la carretera de Costacabana, en el núcleo urbano de Costacabana. Según el vigente PGOU 98 de Almería, el suelo que ocupa esta parcela está clasificado como suelo urbano y calificado como dotacional público para uso deportivo. Chalet La Marina Al Pleno de la Corporación se ha elevado hoy también para su aprobación declarar la procedencia de la recuperación de la posesión, del bien de titularidad municipal denominado 'Chalet de la Marina', situado en la Avd. Cabo de Gata, 280, junto al nuevo tramo del Paseo Marítimo, calificado con naturaleza de bien de dominio público, el cual ha sido ocupado recientemente, sin título jurídico alguno, por parte de varias personas, ya identificadas por agentes de la Policía Local. A propuesta del secretario general, la propuesta de acuerdo incluye recabar la oportuna autorización judicial de entrada en domicilio, para una mayor seguridad jurídica del proceso, así como el lanzamiento de las personas ocupantes de ese inmueble. Martínez Labella ha justificado el trámite iniciado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, ahora elevado al Pleno y aprobado por unanimidad, como consecuencia de la ocupación que se ha producido del inmueble, interesado el Ayuntamiento en su rehabilitación y puesta en valor, iniciando con ello un expediente para la licitación de una concesión demanial de uso privativo sobre dicho bien. El acuerdo hoy adoptado faculta al consistorio "para utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común", ha explicado Martínez Labella. Modificación puntual del Plan Parcial SUP-ACA-02 Entre los asuntos urbanísticos que hoy se han debatido en el Pleno se ha incluido también la aprobación definitiva de la Modificación Puntual N° 1 del Plan Parcial del Sector SUP-ACA-02, en el ámbito de los artículos 5.3.- Educativo; 5.4.- Deportivo; y 5.5.-SIPS de las Ordenanzas Particulares. El objeto de esta modificación, que afecta principalmente a las parcelas que han sido objeto de cesión recientemente a la Junta de Andalucía para dotaciones educativas en la Vega de Acá, según ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, pasa por suprimir la limitación de edificabilidad que tienen las parcelas dotacionales de equipamiento público en este sector, más restrictivas respecto a otros ámbitos similares de nuevo desarrollo, y para adecuar sus condiciones de edificación a las establecidas en las Normas Urbanísticas del vigente PGOU98 para estas parcelas", propuesta que desde el punto de vista técnico se considera "viable dado que se trata de posibilitar un incremento de edificabilidad en usos no lucrativos, por lo que el aprovechamiento del sector no se altera".

