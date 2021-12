Opinión El nuevo desprecio de Sánchez a Almería Jose Fernández x josefernandez1806253facebookcom/22/4/14/22/31 Más artículos de este autor Por miércoles 22 de diciembre de 2021 , 12:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Al margen de lo que hoy depare la suerte de la Lotería, al ayuntamiento socialista de Vigo le ha tocado el Gordo por anticipado. El BOE acaba de recoger un decreto por el que el gobierno de Pedro Sánchez concede una subvención directa al consistorio vigués “para la mejora de la competitividad de su sector turístico.” Se trata de una ayuda directa concedida a dedo, -sí; a dedo- que curiosamente no fue anunciada ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, cuando se aprobó, y que tampoco aparece en las referencias o en el resumen de las decisiones tomadas que publica La Moncloa. Eso sí, lo han publicado en el BOE, de un modo discreto y sin más anuncios, porque no tienen más remedio para poder hacerla efectiva. Dos millones de euros, así, por la cara, al ayuntamiento que preside desde 2007 el alcalde de las muchas o pocas luces, según se vea, Abel Caballero.

Y desde la otra esquina de España, además de decir lo propio de este día, es decir, que enhorabuena

a los premiados y que lo importante es la salud, etcétera, somos muchos los que nos preguntamos qué diferencias existen entre Vigo y Almería para que el generoso gobierno de Pedro Sánchez ofrezca este tipo de ayudas directas a unas ciudades y no a otras. Estoy hablando de unas ayudas excepcionales que no están sujetas a convocatoria alguna y que se han concedido por voluntad directa del gobierno, que se ha pasado los requisitos previstos para las ayudas excepcionales por el mismo lugar por donde se pasa las sentencias sobre los Estados de Alarma. No ha sido necesaria por parte del Ayuntamiento de Vigo la presentación de una justificación basada en razones de interés público, social, económico o humanitario. El dinero les ha llegado como llegó el maná sobre los hebreos que escapaban del faraón. Es decir, que estamos ante un dedazo de tomo y lomo que excluye al resto de ciudades y que se concede graciosamente al alcalde de Vigo porque él -ha debido pensar el Gobierno- lo vale.

¿Y qué impide a Almería obtener una ayuda similar a la de Vigo? Esa es la clave de la cuestión. Si, como dice el BOE, la ayuda a Vigo se concede para hacer frente a los gastos imprevistos en materia de turismo por la crisis del COVID, ¿acaso en Almería no se han dado las mismas circunstancias? ¿Es que Almería no recibe turistas? ¿No ha sufrido la economía almeriense los efectos de la pandemia?

Si fuera un malvado podría pensar que entonces la única diferencia entre Vigo y Almería es que aquí no votamos al PSOE en las municipales. Desde hace veinte años, cada vez que nos han acercado una urna a los almerienses la hemos usado para alejar lo más posible a los socialistas del sillón de la alcaldía. Y eso no le gusta al embustero de la Moncloa. Pero ya digo que eso lo pensaría si fuera un malvado. Y como soy bueno y además estamos en Navidad, pensaré que ha sido una ayuda del gobierno para que el pobre alcalde gallego pague la factura de las luces de Navidad, porque al precio que va ya el kilovatio-angula no hay manera de que salgan las cuentas. Jose Fernández Periodista.Asesor de Prensa

en el Ayuntamiento de Almería. 111 artículos @JoseFdzTorres josefernandez1806253facebookcom/22/4/14/22/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)