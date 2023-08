Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El número de partos en el Hospital de Poniente en seis meses te sorprenderá jueves 24 de agosto de 2023 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Hospital Universitario Poniente atiende más de 427.000 actos sanitarios durante el primer semestre de 2023. Entre enero y junio este año, se han llevado a cabo en el centro más de 6.700 intervenciones quirúrgicas, 732.000 consultas, 1.092 partos y 90.000 urgencias Los profesionales del Hospital Universitario Poniente han llevado a cabo más de 427.000 actos sanitarios en el primer semestre de 2023. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, el centro ha atendido más de 90.000 urgencias y realizado 6.794 intervenciones quirúrgicas y 132.058 consultas externas. El Hospital Universitario Poniente atiende a una población total de 277.391 habitantes de los municipios de: Adra, Alcolea, Balanegra, Bayárcal, Berja, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, Fondón, Laujar de Andarax, La Mojonera, Paterna el Río, Roquetas de Mar y Vícar. Se trata de una población de referencia heterogénea y que viene experimentando un crecimiento sostenido desde la puesta en marcha del centro, hace más un cuarto de siglo. Para dar respuesta a sus necesidades asistenciales, el centro ha llevado a cabo más de 420.000 actos sanitarios durante la primera mitad del año, entre los que se incluyen, entre otros aspectos, urgencias, consultas externas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o partos. En el área de Consultas Externas del Hospital Universitario Poniente, entre enero y junio de 2023 se han atendido un total de 132.058 visitas, de las que 48.230 corresponden a pacientes que acudían a una primera cita con el especialista y 83.828 a revisiones y visitas sucesivas. En el Bloque Quirúrgico del centro se han efectuado 6.794 intervenciones, la mayor parte de las cuales (el 61,83%) se han realizado mediante técnicas de cirugía ambulatoria, que no requiere ingreso posterior del paciente y facilita una recuperación más rápida. Así, los quirófanos del Hospital Universitario Poniente han acogido 3.244 operaciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA), 959 de cirugía menor ambulatoria (cma), 1.151 de cirugía programada con ingreso y 1.440 de carácter urgente. Por las diferentes plantas de Hospitalización han pasado un total de 6.864 pacientes en el primer semestre de 2023, con una estancia media que se sitúa entre los 6 y los 7 días. En el área de Urgencias, entre enero y junio de este año, se han realizado un total de 90.112 atenciones. Del total de visitas a Urgencias, más de un 93% se han resuelto con el alta del paciente a su domicilio. El pasado mes de marzo entró en funcionamiento en esta área el nuevo Circuito de Atención Infantil Urgente. Estas nuevas instalaciones suponen la puesta en servicio de 630 metros cuadrados adicionales, destinados íntegramente a la atención de pacientes pediátricos, con dos consultas para patologías respiratorias, tres consultas polivalentes, una consulta para tratamientos con aerosoles, una sala de yesos y curas, un espacio para la atención de pacientes críticos, un área de Observación con cinco puestos monitorizados, dos boxes individuales para pacientes que requieran aislamiento y una zona de trabajo para profesionales, con cinco puestos equipados. En el diseño de estos nuevos espacios se han tenido en cuenta criterios de humanización en la atención, primando el bienestar lumínico, térmico y acústico. Se ha prestado especial atención a aspectos como la disponibilidad de luz natural, el aislamiento sonoro o el uso de mobiliario ergonómico de gran funcionalidad. Actividad obstétrica, pruebas funcionales y diagnósticas Los paritorios del Hospital Universitario Poniente han acogido a lo largo de los primeros seis meses de este año un total de 1.092 partos, en los que han llegado al mundo 1.101 bebés. Para la realización de las intervenciones quirúrgicas, para obtener un diagnóstico en las consultas especializadas y en el área de Urgencias o controlar la evolución del paciente ingresado, son necesarias pruebas, que se llevan a cabo principalmente en el área de Diagnóstico por la Imagen o en las propias consultas, así como el análisis de muestras biológicas que se realiza en Biotecnología. El área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente ha realizado en la primera mitad de este año más de 141.000 pruebas: 87.340 estudios de radiología convencional; 242 estudios de telemando; 10.755 tomografías axiales computerizadas (TAC); 2.406 mamografías; 6.719 pruebas para el programa de cribado de cáncer de mama; 17.791 ecografías; 15.001 resonancias nucleares magnéticas y 1.098 estudios de radiología intervencionista. Esta área se encuentra actualmente inmersa en una importante renovación, con la ampliación de su espacio y las obras necesarias para la instalación de dos nuevos equipos de resonancia de última generación. Para garantizar la prestación del servicio, los pacientes son atendidos desde el pasado mes de julio en una unidad móvil, ubicada junto al edificio de Hospitalización. En el apartado de pruebas funcionales especiales, los profesionales del Hospital Universitario Poniente han efectuado a lo largo de la primera mitad de este año 15.559 procedimientos especiales. Entre este tipo de pruebas se incluyen ecocardiografías, colonoscopias, pruebas funcionales respiratorias, endoscopias urológicas, gasometrías, o broncoscopias, entre otras. En el ámbito de Biotecnología, durante este mismo periodo, se han llevado a cabo más de 3,1 millones de determinaciones analíticas. El laboratorio del centro ha procesado 2.539.018 determinaciones de análisis clínicos; más de 167.000 determinaciones microbiológicas; 447.838 determinaciones hematimétricas; 9.464 biopsias y 10.321 citologías. Proyecto de ampliación El Hospital Universitario Poniente continúa ejecutando su proyecto de ampliación y mejora. Tal y como anunció la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en su visita al centro esta primavera, la Junta de Andalucía invertirá cerca de 21 millones de euros en la ejecución de un ambicioso proyecto de ampliación, que incluye cinco grandes actuaciones, que se traducirán en una inversión global de 20.988.982 euros. De estas obras, la principal será la construcción del nuevo Edificio Norte, ubicado junto al actual inmueble de Consultas Externas y en el que se invertirán más de 17 millones de euros. Este nuevo edificio tendrá una superficie total de 8.793 metros cuadrados y estará destinado principalmente a la ampliación de las Consultas Externas, así como a nuevas zonas de Hospital de Día Médico y Hospital de Día Quirúrgico, así como tres nuevos quirófanos y un servicio de Reanimación adicionales.

