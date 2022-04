Capital El obispado cede el Sagrado Corazón al Ayuntamiento para que mejore el entorno miércoles 13 de abril de 2022 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El acuerdo, que se materializará con la firma de un convenio, permitirá la mejora de las condiciones de accesibilidad y paisajísticas sobre una superficie de 2,5 hectáreas, con una inversión de 3,5 millones de euros El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente, aceptar la cesión temporal y gratuita, por parte de la Fundación Sagrado Corazon de Jesus, del suelo urbano sin edificar, sito en la Loma de San Cristóbal, 113, con una superficie de 4.202 m², por un plazo de 20 años, con el fin de llevar a cabo las obras de mejora, remodelación, accesibilidad, y acondicionamiento de los espacios libres del ámbito de la UA-34 (San Cristóbal), dada la afección al uso público genera del espacio donde se ubica el monumento del Sagrado Corazón. El suelo objeto de cesión se incluye dentro del ámbito de esta actuación, con una superfie total de 2,5 hectaréas. La propuesta incluye la aprobación del borrador del documento de formalización y acta de entrega de la cesión, gratuita y temporal, de las fincas donde se ubica el monumento, que ahora deberán suscribir la Fundación Sagrado Corazón de Jesús y el Ayuntamiento de Almería, todo ello como paso previo a la aprobación, licitación y ejecución de obras contenidas en este proyecto que, con una inversión de 3,5 millones de euros, es una de las iniciativas subvencionadas dentro de la convocatoria de ‘Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano’, a la que el Ayuntamiento ha optado, en el marco del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Next Generation’. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha agradecido la “agilidad y colaboración” por parte del Obispado en el trámite, necesario, de cesión de los terrenos con el fin de poder ejecutar este proyecto, redactado por el arquitecto Jesús Basterra, “llamado a convertir este espacio en el gran mirador de la ciudad de Almería”. La edil popular ha recordado que el objetivo de esta actuación es “la recuperación urbana y paisajística de uno de los espacios con más posibilidades que tiene la ciudad, desde el puento de vista cultural, paisajístico y turística”, reconociendo en esta actuación una “continuidad” a todas las actuaciones iniciadas y desarrolladas a nivel municipal “para hacer del Centro Histórico “un entorno patrimonial y urbano de primer nivel”. La intervención sobre la zona vendrá a mejorar las condiciones de accesibilidad hasta el monumento, con senderos transitables, recuperación de caminos peatonares, la creación de miradores en torno a los nuevos recorridos viarios, la ampliación del viario asfaltado actual y la creación de una nueva zona de aparcamiento con 27 plazas, dos de ellas dimensionadas para vehículos de personas con discapacidad. La recuperación urbana del Cerro de San Cristóbal se completará con una actuación paisajística entra la que destaca la plantación de hasta 70 árboles, plantas arbustivas y tapizantes. La intervención se completará con la dotación de iluminación integrada que realce el monumento y reoriente los recorridos a través de los caminos peatonales que se establecerán en toda la zona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

