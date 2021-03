Sociedad El ocio de calidad es bueno para la salud: baños árabes y otras maneras de cuidarse Escucha la noticia Todos sabemos lo importante que es cuidarse. Hacer deporte con regularidad, llevar una alimentación sana, evitar sustancias perjudiciales para nuestra salud como el alcohol o el tabaco, dedicar al descanso suficientes horas de calidad y evitar el sedentarismo o la ingesta de alimentos poco saludables son recomendaciones que siempre se repiten. Todo esto va a redundar en que podamos disfrutar de una vida en plenitud y en óptimo estado de salud. No en vano, la propia Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que en ella influyen una amplia gama de factores que redundan en que llevemos una vida saludable. La importancia del ocio saludable Entre esos factores está el disfrutar de un ocio saludable. A veces, no prestamos toda la atención que deberíamos a cómo disfrutamos de nuestro tiempo libre. Pensamos que, dado que es un momento de relajación, cualquier tipo de ocio va a redundar por igual en nuestro bienestar, porque nos va a permitir desconectar del trabajo o de las demás obligaciones y preocupaciones de nuestro día a día. Uno de los problemas de la vida moderna tan acelerada que se está imponiendo es que tendemos a consumir un ocio de forma mecánica y rápida. Una especie de fast food. Sin embargo, existen multitud de opciones de ocio saludable. Sin embargo, ¿es lo mismo pasar dos horas viendo la televisión que haciendo ejercicio, jugando al ajedrez o en unos baños árabes? Evidentemente, no. No todo el ocio es saludable y, por tanto, no todo el ocio nos va a proporcionar el mismo bienestar. Si es ocio de calidad, nos sirve para mejorar nuestra salud mental, la satisfacción personal y el estado de ánimo. Y si además es compartido, va a aumentar nuestras habilidades sociales. Realizar actividades en la naturaleza con los niños, hacer una visita a un museo o acudir a un parque son actividades de ocio saludable que sacarán a los niños de su rutina televisiva y les serán muy provechosa. Los jóvenes, que tanto tiempo dedican a las redes sociales y las pantallas, tienen multitud de opciones de ocio saludable: patinar, realizar rutas de senderismo… ¿Y los adultos? Existen multitud de opciones de ocio saludable: meditación, yoga, risoterapia, talleres de cocina, baile… Todas estas actividades aumentan nuestro bienestar y, en casi todos los casos, sirven para socializar. Un ejemplo de ocio saludable El ocio saludable es, en definitiva, cuidarse a uno mismo. En lugar de dejarse llevar por el primer estímulo que nos permite desconectar (generalmente el móvil o la televisión), este tipo de actividades nos van a resultar muy beneficiosas. Pensemos, por ejemplo, en los baños árabes. Te permiten desconectar y relajarte y, además, proporcionan múltiples beneficios para nuestro organismo. En definitiva, nos proporcionan bienestar porque: - Mejora la circulación sanguínea gracias al contraste entre las altas y las bajas temperaturas. - Ayuda a eliminar toxinas. - Reduce los niveles de estrés. - Facilita la toma de decisiones. - Permite disminuir el peso corporal a largo plazo. - Si acudes en compañía, vas a disfrutar de un momento de tranquilidad e intimidad que va a mejorar tu conexión con esa persona. Otras opciones de ocio saludable tienen otras ventajas. La conclusión es clara: valora tu tiempo y a la hora del ocio, intenta que sea de la mejor calidad y saludable. Tu bienestar te lo agradecerá.