Capital El original Halloween almeriense de Playmobil miércoles 27 de octubre de 2021 , 20:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 1.000 piezas y 200 muñecos para disfrutar de la celebración en el Centro de Interpretación Patrimonial



Almería se prepara para vivir su celebración de Halloween más original con una exposición de Playmobil, que ha sido organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería. El concejal Carlos Sánchez, junto al creador Alejandro Galetti, ha presentado la colección en el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), que se podrá visitar hasta el próximo 7 de noviembre.



Carlos Sánchez ha querido felicitar al autor y a su equipo “porque cada vez se van superando en imaginación y trabajo y dotan de algo diferente a las exposiciones que habitualmente tenemos en el CIP”. Asimismo, ha puesto en valor que “es un trabajo del Grupo Joven de la Parroquia de San Ildefonso encomiable y altruista por el que no reciben compensación económica, y lo hacen por cariño a la ciudad”



Alejandro Galetti ha agradecido al Ayuntamiento “el trabajo realizado junto al grupo parroquial, sin ellos no hubiera sido posible hacerlo ni tener el éxito que estamos consiguiendo con este tipo de iniciativas” y ha explicado que “han sido bastantes ideas las que hemos querido plasmar y se van a poder encontrar Custom de playmobil”.



La exposición, con unas 1.000 piezas y alrededor de 200 figuras, consta de dos partes bien diferenciadas que representan la histórica leyenda que siempre se ha establecido sobre la celebración de Halloween y los aspectos más comunes de la actualidad. Una forma de distinguir cómo se concebía la festividad en su origen y cómo ha evolucionado hacia la época contemporánea.



Por un lado, se pueden apreciar una zona medieval con casas, gente de la época, hechizos y quemas de brujas. Por otro, se visualiza una city moderna en la que aparecen niños pidiendo caramelos y una fiesta de disfraces, de modo que representa cómo se vive Halloween actualmente. Además, hay muñecos personalizados con figuras de Scooby-Doo, cazafantasmas, el castillo de Drácula o el laboratorio Frankestein.



De forma simultánea, en la pantalla de la tercera planta del CIP, junto a la exposición, se van a proyectar continuamente fragmentos de la película de Scooby-Doo de Playmobil para complementar la muestra principal.



En definitiva, se ha construido con el objetivo de atraer a los más pequeños de la casa, muy familiarizados con la gran mayoría de los personajes animados, para disfrutar de esta fecha en familia. La exposición se puede visitar desde este miércoles hasta el domingo 7 de noviembre. De forma excepcional, el CIP permanecerá abierto también el 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Se podrá disfrutar de lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas, y los domingos de 10.30 a 13.30 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

