Capital 'Vive tus compras' quiere incentivar el comercio del centro miércoles 27 de octubre de 2021 , 19:50h

Carlos Sánchez subraya "el valor de la tienda física y el trato personalizado"



El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha ‘Vive tus compras’, una iniciativa que ha impulsado de la mano de la asociación de comerciantes ‘Almería Centro’ con el objetivo de incentivar la actividad en el comercio local. Esta mañana ha tenido lugar la presentación con la participación del concejal de Promoción, Carlos Sánchez, la presidenta del colectivo, Trini Villegas, y la gerente Carmen Sánchez.



Carlos Sánchez ha afirmado que la campaña “es muy acertada y en positivo porque quiere transmitir la experiencia de poder tocar el producto, llevarlo recién comprado”. Asimismo, ha valorado “el trato personalizado, la compra instantánea y la vida que da a Almería poder pasear, comprar y disfrutar en los locales de nuestra ciudad”, una línea en la que el Ayuntamiento siempre ha trabajado “para realzar el valor de la compra física”.



Por su parte, Trini Villegas ha destacado que “hemos querido presentar una idea con sentido del humor frente a la compra online, pero sin una perspectiva despectiva”. “Queremos darle valor a la compra en el comercio local porque siempre estamos muy pendientes de nuestros clientes y que los consumidores reconozcan la atención”. También ha querido agradecer la colaboración de Muebles Mago y el trabajo de Maquinaria Creativos, Kikín Fernández, Antonia Triviño, Saúl y todo el equipo de profesionales que ha participado.



‘Vive tus compras’ trata de poner en valor la importancia del comercio local para el desarrollo y la vertebración de la ciudad, además de todas las ventajas que los consumidores tienen en estos establecimientos. Para ello, la campaña apela al poder de los cinco sentidos; ver, tocar o probar el producto aportan ese valor diferencial que no se encuentra en una tienda online.



El trato personalizado, la posibilidad de hacer la compra en el instante y tener el producto inmediatamente sin esperar envíos, la cercanía o evitar fraudes son algunas de las razones que se dan para apostar por el comercio local. La certeza de que el producto se ajusta a las necesidades, la confianza o la historia, en algunos casos centenaria, de establecimientos también se incluyen en el argumentario.



Un mensaje que se ha construido desde el humor y el ingenio y pone toda su atención en los clientes, si bien no se olvida de los inconvenientes que puede presentar el comercio online. “¿Alguna vez has tenido problemas comprando por Internet?” es una de las líneas estratégicas de la iniciativa, que incide en los beneficios del comercio tradicional.



La idea que pretende transmitir es “aquellas cosas que nunca pasarán en tu comercio local”. La falta de cobertura, el tiempo reducido de compra o la tardanza en recibir los productos se presentan como las principales desventajas de las compras online.





Comprar en el centro tiene premio

La asociación de comerciantes Almería Centro ha lanzado una segunda campaña que se desarrollará del 29 de octubre hasta el 31 de diciembre. ‘Comprar en Almería Centro tiene premio’ es el lema con el que el colectivo quiere fomentar las compras hasta finales de año. Los consumidores participarán en un sorteo semanal con tarjetas regalo de 300 euros para utilizarlas en establecimientos del centro. La iniciativa tendrá difusión en redes sociales y a través de mupis en el Paseo de Almería y autobuses.



Por último, Carmen Sánchez ha explicado que "los clientes que compren en Almería Centro rellenarán sus papeletas en los establecimientos asociados para participar en el sorteo semanal" y "la tarjeta podrá gastarse en cualquiera de los 110 comercios adheridos a la asociación".

