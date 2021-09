El pacto PSOE-ERC hace perder 1.000 millones a Almería

jueves 16 de septiembre de 2021 , 16:05h

Rosalía Espinosa pide al PSOE de Almería que defienda los intereses de la provincia por encima de los de Sánchez y Espadas Cejas





La parlamentaria andaluza del PP de Almería, Rosalía Espinosa, ha lamentado hoy que la provincia de Almería haya perdido 1.000 millones de euros desde que en el año 2009 el Partido Socialista en el Gobierno pactara con ERC el sistema de financiación, un dinero que si hubiera llegado a en tiempo y forma habría permitido que se construyeran muchísimas infraestructuras que tanto necesitamos como el Hospital de Roquetas de Mar, la autovía del Almanzora, la conexión ferroviaria de nuestra provincia, y que también hubiera supuesto un impulso para solucionar los problemas hídricos, modernizar la red de regadíos o erradicar las aulas prefabricadas en colegios.



Es por ello, que Espinosa ha pedido al PSOE de Almería que rompa la tradición y defienda los intereses de la provincia y de Andalucía por encima de los de Pedro Sánchez y Espadas Cejas que una vez más han demostrado su traición hacia nuestra tierra.



La parlamentaria del PP ha lamentado que Andalucía, la región más poblada de España, pierda más de 10.800 millones por la infrafinaciación que soporta por parte del Gobierno del Partido Socialista, que no duda en regar de millones a otros territorios para seguir en el sillón de la Moncloa.



En este sentido ha explicado que cada andaluz, por el mero hecho de serlo, recibe 115 euros menos de media que cualquier español, un dinero esencial para sanidad, educación y servicios sociales que no llega a Almería. Por ello ha instado a Espadas Cejas a que se centre en defender los intereses de los andaluces frente a su mentor y jefe de filas, Pedro Sánchez.



“Le pido hoy aquí que sea valiente y se una a nuestra reclamación de una financiación justa, como hace el presidente catalán, Pere Aragonés, que se reúne con Juanma Moreno el próximo día 21 de septiembre. Y le exigimos que también defienda una mesa bilateral Gobierno-Junta porque los andaluces no merecemos esta humillación que provoca una España multinivel con ciudadanos de primera y de segunda”, ha manifestado.



Rosalía Espinosa ha concluido señalando que las Comunidades Autónomas que estamos infrafinanciadas no podemos soportar más la dejadez la desidia y los errores de Sánchez.