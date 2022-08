Deportes El Palmeral se llena en el Torneo 3x3 de Voleibol Playa en Feria viernes 19 de agosto de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a la celebración que ha organizado la escuela deportiva municipal Mintonette Sol, playa y mucho voleibol. El Palmeral, desde las 10:00 horas de la mañana, se ha preparado para la acogida de la primera de las múltiples actividades deportivas que ha preparado el Patronato Municipal de Deportes con motivo de la Feria de Almería, que inicia hoy hasta el 27 de agosto, en honor a la Virgen del Mar. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado en este enclave de la capital a la escuela deportiva municipal Mintonette, organizadora del torneo junto al Patronato Municipal de Deportes, para animar a los más de 50 niños que han llenado las pistas para practicar la disciplina del vóley playa. Las categorías, tanto masculinas como femeninas, que han participado en este torneo de las fiestas patronales han sido desde infantiles, cadetes, juveniles hasta categoría junior. El modo de juego que se ha utilizado ha sido de tres jugadores, con libre posición en campo y control de orden de saque. Con padres y jóvenes como público de estos encuentros, los niños han disfrutado de una mañana agradable en El Palmeral gracias al voleibol. Durante toda la cita, también, se hará entrega de premios que la misma escuela proporcionará a los ganadores de cada categoría. Juanjo Segura se encargó de repartir las medallas a la categoría infantil, de las primeras en concluir sus encuentros y, manifestó que “es una alegría ver la playa llena de niños y niñas que están jugando y fomentando los hábitos saludables”. Como viene siendo tradición, “la Feria de Almería se llena de celebración, pero también de mucho deporte, porque desde el PMD nos encargamos de que haya una amplia variedad en la programación de la feria y, debido a la demanda por parte de los almerienses, cada año se aumentan estas actividades”, expresa Juanjo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.