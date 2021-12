Capital El Parque de La Goleta será una zona infantil jueves 09 de diciembre de 2021 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El adjudicatario tendrá ahora el plazo de cinco meses para dar forma a un proyecto que vendrá a multiplicar por siete la zona recreativa y de juegos infantiles, completada con calistenia y aparatos biosaludables El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy a la mercantil ‘AIMA Ingeniería S.L.P.’ la redacción de proyecto para la remodelación del parque de La Goleta, en la Vega de Acá, por importe de 28.062,26 euros, incluyendo en esta contratación la dirección facultativa y responsable del contrato. Siete empresas han optado a este contrato para el que su adjudicatario cuenta, a partir de ahora, con cinco meses para la redacción del proyecto, que tiene como base el anteproyecto elaborado por los técnicos municipales. Con este proyecto el Ayuntamiento pretende mejorar y completar la dotación construida en esta barriada en 2018, creando entonces un área de juegos infantiles adaptada además a niños con problemas de movilidad. Como ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, el proyecto de remodelación del Parque de la Goleta que ahora echa a andar “responde al compromiso del alcalde y el Equipo de Gobierno de mejorar las condiciones de este espacio, en una zona que sigue avanzando en su expansión urbanística y residencial, atendiendo así a las necesidades planteadas por los vecinos de un barrio conformado mayoritariamente por gente joven y con niños”. En este sentido, ha recordado que se trata de una actuación recogida en el programa electoral “para convertirlo en un espacio lúdico-infantil”, y que ha sido además “consensuada” con sus representantes vecinale, no en vano pasará de los 1.000 metros cuadrados actuales a los 7.000. La reordenación integral del Parque de La Goleta, situado entre Camino de la Goleta y la calle Árbol del Paraíso, deberá recoger en el nuevo proyecto una reorganización de la actual zona de juegos infantiles, así como una remodelación de los recorridos peatonales manteniendo los árboles en su actual ubicación, pero reformando las zonas verdes. Como así se recoge en la idea del anteproyecto, el objetivo de la remodelación pasa también por una ampliación de la zona recreativa y de juegos que incluya aparatos de calistenia y biosaludables, elementos que además se vienen reclamando en este tipo de dotaciones para complementar la oferta y poder realizar actividades deportivas al aire libre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

