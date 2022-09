Capital El Parque de la Hoya se retrasará unos meses lunes 26 de septiembre de 2022 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado viernes se aprobaba en el Ayuntamiento de Almería la primera modificación del proyecto del Parque de La Hoya. La redacción de este modificado, autorizado el pasado mes de junio, se justificaba por parte de los redactores del proyectos y dirección de obra, los arquitectos Vicente Manuel Morales Garoffolo y Juan Antonio Sánchez Muñoz, de la mercantil ‘Kauh Arquitectura y Paisajismo S.L.’, en las necesarias actuaciones derivadas del transcurso de los trabajos que se vienen ejecutando; de reencaje o variaciones en las mediciones, modificaciones en espesores de elementos de piedra natural, demoliciones de restos del cortijo del cura o la restauración de albercas y de un partidor de agua, elementos que se pondrán en valor en la ejecución del proyecto. Modificación que supone, por un lado, un nuevo plazo de ejecución de las obras sobre el inicial previsto, aumentando el mismo en tres meses y dos semanas, cifrando con ello el plazo de ejecución en 17 meses y 2 semanas. De otro, un incremento en el presupuesto de ejecución, de 399.086,68 euros, que supone un incremento respecto del presupuesto de adjudicación del proyecto original ( 2.671.648,55 euros) del 14,94%. En este sentido, la portavoz municipal ha fijado como fecha final de obra, tal y como se recoge en la propuesta elevada a la Junta de Gobierno, el 27 de mayo de 2023. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.