Capital El Ayuntamiento licita las obras del entorno del Hospital Provincial lunes 26 de septiembre de 2022 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella. ha informado de la aprobación del orden decreciente de las propuestas presentadas al procedimiento de licitación de las obras contempladas en el proyecto de renovación de la urbanización del entorno del Hospital Provincial, actuación que en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ‘ALMERÍA CIUDAD ABIERTA’, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, cuenta con un presupuesto base de 1.529.973,31 euros y un plazo de ejecución de doce meses. De entre las ocho proposiciones analizadas por la Mesa de Contratación en este procedimiento, el orden decreciente establecido por la mesa recoge que el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para la contratación de estas obras es la empresa ‘GrupoCopsa, S.L.’, por un total de 1.237.398,09 euros y un plazo de ejecución de doce meses. La empresa tiene ahora diez días para formalizar la documentación que convierta en definitiva la propuesta de adjudicación. También en este caso, como ha apuntado la portavoz municipal, las obras en este entorno comenzarán en el mes de octubre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

