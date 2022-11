Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Paseo acoge la celebración del Día Mundial Sin Alcohol sábado 12 de noviembre de 2022 , 13:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos conciertos, exhibiciones y rutas saludables, entre las actividades organizadas por el Ayuntamiento y el Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones El Ayuntamiento de Almería vuelve a conmemorar el Día Mundial Sin Alcohol tras el parón provocado por la pandemia, para lo que ha impulsado un amplio programa de actividades en el centro a fin de concienciar y reducir el consumo de bebidas alcohólicas entre la población. La propuesta, se celebra mañana sábado, entre las 18.00 y las 22.30 horas, en el Paseo de Almería y cuenta con colaboración del Observatorio Municipal sobre drogas y adicciones, la Junta de Andalucía, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería (ARA) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL). La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, afirma que “se trata de un programa transversal que pretende llegar a todas las edades porque queremos construir una sociedad mejor, alejada de las drogas y las adicciones, y para ello necesitamos la colaboración de todos los almerienses”. En este sentido, ha agradecido la implicación de Proyecto Hombre, NOESSO, Nuevo Rumbo, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer y el Servicio Provincial de Drogodependencias. Música y exhibiciones Con el lema “Sin alcohol, yo me divierto”, el centro acogerá distintas actividades en las que sensibilización y entretenimiento se unirán en torno al Paseo de Almería. La zona infantil arrancará a las 18.00 horas y la exhibición de bailes latinos y urbanos tendrá lugar a las 18.30 horas. Desde esa misma hora, más de una decena de establecimientos iniciarán una ruta sin alcohol en la que, por cada dos tickets, los participantes que den negativo en la prueba de alcohol que se realizará en la Puerta de Purchena recibirán un vale para consumir en esos bares. A las 18.30 horas, estará disponible un ‘food truck’ y a las 19.00 horas habrá una exhibición deportiva. Seguidamente, se podrán degustar cocktails sin alcohol y a las 20.30 horas llegará el plato fuerte con el concierto de Arco. Finalmente, el grupo ‘La invasión’ pondrá la guinda con una actuación a las 22.00 horas. En definitiva, es un programa concebido para todos los públicos, si bien tiene un enfoque especial en la adolescencia. Cabe recordar que esta iniciativa se enmarca en el Plan Municipal de Drogas y Adicciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fomentar un estilo de vida más saludable. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

