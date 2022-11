Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Juan José Fernández y Adriano Giménez, segundos en la tercera Copa de Andalucía de ILCA sábado 12 de noviembre de 2022 , 13:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los dos regatistas del Club de Mar de Almería consiguieron subirse al pódium en ILCA 6 e ILCA 7, respectivamente, en una prueba en la que hicieron frente a la escasez de viento El Club de Mar de Almería ha competido en la tercera Copa de Andalucía de las clases ILCA 4, 6 y 7 en Isla Canela en la que se disputaron cinco de las seis pruebas previstas en un principio por la organización, con poco viento. Una vez más, la entidad almeriense consiguió resultados positivos como el segundo puesto de Juanjo Fernández, a solo dos puntos del primer clasificado. Fernández estuvo a un buen nivel durante toda la regata y, de hecho, la igualdad fue máxima hasta la última manga cuando Enrique Muñoz, del CN Sevilla, acabó certificando la primera plaza por estrecho margen. La diferencia física y el viento jugó, en este sentido, en contra de los intereses del regatista del Club de Mar de Almería en la categoría ILCA 6. Por su parte, Adriano Giménez también fue segundo en ILCA 7, igualmente luchando hasta la última manga por el triunfo final con Guillermo Flores, que ha llegado a realizar campaña olímpica, que tuvo que esforzarse al máximo para vencer por un solo punto al integrante del Club de Mar de Almería que se acaba de iniciar en esta clase. En ILCA 4, Daniel Espejo consiguió la posición 12, Martín Fresneda la 14, Paula Moreno la 15, Arturo Yáñez la 22 y Sorín Romero la 32. Tanto Espejo como Fresneda entraban en los pronósticos para alcanzar el ‘top 10’, aunque como reconoció el coordinador de vela del Club de Mar de Almería, Diego Pérez, la escasez de viento “hizo que les costase más estar con el grupo de cabeza”. En el caso de Paula Moreno es un resultado importante porque “se afianza entre los 20 primeros de cara a poder competir en el Campeonato de España” y Yáñez “ha mejorado con respecto a anteriores regatas y eso siempre es muy positivo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

