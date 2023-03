Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El pegamento de la colación son las pensiones Abraham Benzaquén Por sábado 11 de marzo de 2023 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia PSOE y Podemos buscan reconciliarse a través de la reforma de pensiones, pero aumenta la presión sobre Sánchez para que despida a 'Pam' por insultar a Abascal. A medida que se acercan las elecciones en el horizonte, el gobierno español está luchando por abordar sus divisiones internas y reunir apoyo detrás de importantes reformas políticas. Una de estas reformas es la tan esperada revisión del sistema de pensiones del país, que se ha convertido en un punto focal para los esfuerzos del gobierno de coalición para cerrar la brecha entre sus principales socios, el PSOE y Podemos. Según fuentes en Moncloa, el gobierno es consciente de manera aguda del tiempo limitado disponible para impulsar reformas antes de que el ciclo electoral se haga cargo. Si bien temen un escenario de "sí es sí" en el parlamento, están más preocupados por cómo las divisiones del gobierno podrían llevar a la apatía del votante y una disminución en la participación. En vista de esto, el PSOE y Podemos han estado trabajando para encontrar terreno común, y la reforma del sistema de pensiones ha surgido como una prioridad principal. La reforma propuesta, que ha sido preparada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha ganado el apoyo de Podemos. Esto marca un cambio significativo en la posición del partido, dada su previa oposición a los recortes de pensiones y los planes para una renta mínima garantizada. Sin embargo, se informa que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha argumentado que el apoyo del partido a la reforma no compromete su visión más amplia de justicia social. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno para llevar a cabo una reforma política han sido opacados por una controversia que involucra a la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Pam ha sido objeto de intensa presión para renunciar después de la publicación de un video en el que parecía respaldar comentarios insultantes contra el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal. En el video, que fue filmado durante la marcha de mujeres del 8-M, se puede escuchar a un grupo de mujeres jóvenes cantando: "Siento lástima por la madre de Abascal, que no pudo abortarlo". Si bien Pam no participó directamente en el canto, se le vio riendo y aplaudiendo junto con el resto del grupo. El incidente ha generado indignación entre los seguidores de Vox, quienes han pedido el despido inmediato de Pam. También han acusado al gobierno de hipocresía, citando la reciente controversia en torno a la ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero. En enero, Montero enfrentó críticas después de hacer bromas sobre la liberación de violadores condenados tras la promulgación de la ley 'Sí significa sí'. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 45 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)