Deportes El pertiguista Isidro Leyva y el entrenador Antonio Orta representarán a España viernes 21 de mayo de 2021 , 18:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Isidro Leyva es el actual campeón nacional y entrena en el Palacio de los Juegos, y Antonio Orta acudirá como preparador de saltos



El atletismo acaba de dar una nueva alegría a Almería. Isidro Leyva, pertiguista que entrena en el Anexo de los Juegos Mediterráneos y en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, y su entrenador, Antonio Orta, han sido seleccionados para el Campeonato de Europa de Selecciones, que se celebrará los días 29 y 30 de mayo en Polonia. Isidro Leyva lleva una trayectoria impecable y se ha proclamado campeón de España en Pértiga, tiene el récord español del año y el récord absoluto de Andalucía con 5,52 metros.



Por su parte, Antonio Otra ha sido seleccionado como entrenador de saltos, lo que supone un reconocimiento a su trabajo. Director del Patronato Municipal de Deportes de Almería, siempre ha estado ligado al deporte, especialmente al atletismo, primero como deportista y ahora como entrenador.



Isidro Leyva se encuentra muy satisfecho por la convocatoria: “hemos trabajado muy duro y la verdad es que es el primer objetivo cumplido de la temporada al aire libre. He estado nueve veces convocado por la Selección Española, la segunda con la absoluta y estoy muy motivado”. El pertiguista está doblemente feliz “porque voy a poder tener en la competición con el consejo de Antonio Orta, que también está seleccionado. Hace un gran trabajo y también se lo merece”.



En cuanto a la competición, Isidro Leyva acude con ambición: “quiero conseguir los máximos puntos para la Selección Española y por eso mi aspiración es superar los 5,60 metros, que sería mi récord personal, y sumaría también puntos para los Juegos Olímpicos de Japón”. Y es que aunque su meta está en París 2024, tiene esperanzas de poder entrar en la lista de Japón, para lo que trabaja con esfuerzo. “Tenemos nuestras posibilidades y vamos a luchar por ellas”, agrega el joven deportista.



Polonia será la sede de la nueva edición del Campeonato de Europa de Selecciones, antigua Copa de Europa. La sede de la Superliga de esta competición, en la que está encuadrada España, será la ciudad de Chorzów y su estadio Slaski, el mismo escenario que los World Athletics Relays casi un mes antes.



La anterior edición se disputó en la también polaca Bydgoszcz en 2019, y en la que España obtuvo la sexta plaza. El campeonato se disputará el fin de semana del 29 y 30 de mayo. El nuevo formato limita a ocho los países participantes en la Superliga, en lugar de los 12 de ediciones anteriores. España se medirá a Francia (actual campeona), Alemania, Gran Bretaña, Italia, la anfitriona Polonia, Ucrania y Portugal, que ascendió hace dos años.



Isidro Leyva va con las mayores ilusiones y espera seguir progresando de la mano de Antonio Orta, con el sueño puesto en los Juegos Olímpicos, ya sea en Tokyo este verano o París en 2024, que estará en su plenitud deportiva.

