El Plan de Empleo de Huércal de Almería incorpora medio centenar de vecinos

Medio centenar de vecinos se han incorporado en lo que va de año al Ayuntamiento de Huércal de Almería dentro de su tercer Plan de Empleo Municipal El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha abierto esta semana un nuevo plazo de solicitudes para la tercera edición de su Plan de Empleo Municipal para personas vulnerables, que ya en primera convocatoria, a finales de 2022, recibió cerca de 500 solicitudes. Se trata de un Plan de Auxilio Social para situaciones de vulnerabilidad social, que mejora el bienestar y la calidad de vida de los vecinos más desfavorecidos del municipio, así como aquellos que se han visto afectados por la actual situación económica. En las dos ediciones anteriores de este Plan de Empleo Municipal se destinaron casi 4 millones de euros a la contratación de más de 500 personas del municipio, todas aquellas que presentaron su solicitud y que cumplían con los requisitos. Las personas destinatarias del Plan de Empleo Municipal deben pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: estar empadronadas en el municipio de Huércal de Almería con al menos un año de antigüedad; estar en situación de desempleo en el momento de presentar la solicitud; no poder hacer frente a los gastos de vivienda, suministros esenciales y necesidades básicas; familias en situación de vulnerabilidad social o familias empobrecidas. Deben ser mayores de 18 años y pertenecer a una unidad familiar que se encuadre dentro de los colectivos que reúnan los requisitos establecidos. Esta semana, además, se ha incorporado la segunda tanda de esta nueva edición del Plan de Empleo, de entre todas las solicitudes aceptadas en la primera convocatoria. Han sido un total de 26 personas, que elevan ya a medio centenar el número de vecinos de la localidad que han comenzado a trabajar este año para el Ayuntamiento de Huércal de Almería y que tendrán un contrato de hasta seis meses, el máximo permitido por la ley para estos casos. Las solicitudes de participación se podrán recoger en la sede electrónica del Ayuntamiento de Huércal de Almería (huercaldealmeria.sedelectronica.es); página web del Ayuntamiento de Huércal de Almería (www.ayuntamientohuercaldealmeria.com); despacho de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huércal de Almería en la plaza de Las Mascaranas, en horario de 9:00 a 14:00 horas; Biblioteca Municipal en la plaza de la Constitución, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; Centro Guadalinfo en la calle Alimoche, de 9:00 a 14:00 horas, y Servicios Sociales Comunitarios en la calle Real, de 9:00 a 14:00 horas. La presentación de la solicitud se hará preferentemente vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Huércal de Almería. También se podrá realizar de manera presencial en el despacho de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huércal de Almería en la plaza de Las Mascaranas, para lo cual será necesario pedir cita previa a través de los números de teléfono 674627288 o 634835947 y el enlace huercaldealmeria.sedelectronica.es/citaprevia3. El plazo estará abierto hasta el 14 de febrero. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas En marzo abre el desdoblamiento de la N-340a en Huércal

