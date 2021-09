El Plan META supondrá “un antes y un después” para el turismo de Almería

viernes 17 de septiembre de 2021 , 15:33h

El secretario general para el Turismo y el delegado territorial presentan esta herramienta que busca potenciar la sostenibilidad y reducir la estacionalidad en la provincia







El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía META 2027, que impulsa la Consejería que dirige Juan Marín, supone una “oportunidad histórica” para “crear un antes y un después” en el sector de Almería, y “se ajusta perfectamente a la realidad” de la provincia y, sobre todo, “a sus fortalezas”.



Así lo han trasladado hoy el secretario general para el Turismo, Manuel Muñoz, y el delegado territorial en Almería, Vicente García, en el transcurso del acto de presentación del citado plan a empresarios e instituciones de la provincia, que se ha celebrado en el salón de actos de la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.



Muñoz ha indicado que el objetivo pasa por “tener claro” que para mantener Andalucía como “uno de los destinos turísticos de más importancia en España y en el mundo” es necesario “un nuevo modelo de gestión del turismo” que prime “no solo la sostenibilidad medioambiental, en la que siempre hemos trabajado, sino también la social y económica”.



Muñoz también ha advertido de que el turismo “ha dejado de ser un sector asentado” para convertirse en “algo más dinámico, con toda la sociedad involucrada”, por lo que ha subrayado el elevado nivel de participación en el Plan META, con jornadas provinciales que, en el caso de Almería, contaron con 20 expertos. En el resto de provincias se llegó a 167 y, en total han participado alrededor de 300 agentes.



Por su parte, García Egea ha subrayado que Almería “reúne las condiciones perfectas” para “adaptarse a esta hoja de ruta” trazada por la Consejería de Juan Marín dada su “diversidad”. “La riqueza natural de la provincia se amolda perfectamente al turismo sostenible”, ha subrayado.



Así, ha remarcado cómo “todos los programas y las líneas” contenidas en el Plan META se “ajustan a las realidades y fortalezas” de la provincia. “Ahora tenemos una oportunidad histórica de que ese potencial no sea solo un sueño, sino una realidad que se puede plasmar en el marco de este Plan META”, ha señalado el delegado mientras que ha animado a “aprovechar esa hoja de ruta sin complejos para conseguir lo que debemos tener y no solo pensar en lo que podríamos tener”.





En esta línea, el delegado ha destacado la dotación presupuestaria que alcanza los 717 millones de euros con horizonte 2027, de los 546 millones de euros los aporta el Gobierno andaluz y el resto tiene su origen en fondos europeos.



Ante un auditorio integrado por empresarios turísticos y representantes de la administración y entidades con la Autoridad Portuaria, García Egea ha aludido a la colaboración público-privada como “empuje” para la ejecución del plan. “Los empresarios son básicos para su éxito ya que no solamente basta el impulso de todas las administraciones”, ha afirmado para añadir que la participación de los “agentes principales del sector es el aliento” de la iniciativa de la Consejería.



Por último, el presidente de Asempal, José Cano, ha saludado el plan META “porque mira al futuro tan un intenso proceso de participación”, ya que “está dotado de recursos propios y de fondos europeos” y, a su juicio, supone un “acierto el compromiso de todos los actores del sector y el fomento de la colaboración público privada”. Cano ha concluido que esta iniciativa de la Consejería de Juan Marín representa “una gran oportunidad para reactivar el sector” con una “estrategia de futuro" que, en este caso, va a permitir que Almería “pueda ser referente en base a sus grandes fortalezas turísticas”.