Capital El Plan Turístico de Grandes Ciudades arranca con un showcooking con verduras de Almería miércoles 26 de mayo de 2021 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Promoción y el delegado de Turismo estrenan en el Mercado Central las actividades de este ambicioso plan que “revolucionará el turismo de la ciudad”



Los fogones de la cocina en directo del Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería en el Mercado Central se han encendido de nuevo hoy. Rodeados de los puestos de frutas y hortalizas, los 30 almerienses que previamente se habían inscrito, entre ellos alumnos de un curso de Ayudante de Cocina de Asalsido con la Fundación ONCE, han observado con interés cómo las verduras de la tierra eran envueltas en sabrosas empanadillas elaboradas con cariño por Mariela Pérez, chef de Empanadas Ramona. Es la primera cocinera que pasará por el programa de veinte showcookings que cada quince días traerán la propuesta de un nuevo restaurante, en esta iniciativa enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, que subvencionan al 50% el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, acompañado por el delegado de Turismo de Almería, Vicente García Egea, ha asistido al showcooking y ha manifestado que “hoy es un día emocionante pues esta actividad empieza a oler a buena cocina y a cierta normalidad. El año 2019 fue apasionante en lo gastronómico para Almería y, entre otras iniciativas, pusimos en marcha la cocina en directo del Mercado Central, que se tuvo que frenar en seco por el inicio de la pandemia. Y hoy la recuperamos estos showcooking y lo hacemos de la mano del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cuyo programa de actividades hoy comenzamos, y donde dos administraciones, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad, se han dado la mano y han acordado una inversión de 5 millones de euros en los próximos cuatro años que va a revolucionar el turismo en la ciudad”.



Centrándose en la actividad que ha comenzado a cocinarse hoy, Carlos Sánchez ha explicado que “tenemos tres objetivos, enseñar recetas de Almería, promocionar las carnes, pescados y hortalizas de la ciudad que se pueden comprar en el propio Mercado Central, y apoyar a la hostelería de la ciudad, que ha sido castigada durante la pandemia, con ponencias de los chefs de los establecimientos de Almería”.



Por su parte, el delegado de Turismo de Almería, Vicente García Egea, afirma que “el Plan Turístico de Grandes Ciudades es la mayor inversión en materia turística en la historia de la ciudad y supondrá un cambio radical para Almería, con propuestas en materia de digitalización, musealización y como en este caso en poner en valor la gastronomía y la huerta de Europa como atractivo turístico”. Esta frase la completa asegurando que “este Plan Turístico debe ser el motor de la recuperación del turismo en Almería, y la lanzadera que impregne al resto de municipios de la provincia, porque reúne todas las condiciones para posicionar a la ciudad dentro del panorama turístico español y con ello ayudar al turismo de toda la provincia”.



La chef Mariela Pérez ha dejado un momento los fogones donde freía las empanadillas para atender a los medios de comunicación. “Estoy orgullosa de retomar la cocina del Mercado Central, y apoyando la promoción turística de la ciudad con la utilización de los productos de kilómetro cero de Almería de tierra, mar y montaña”. Esta mañana está cocinando “bocados de la huerta de Almería transformados en empanadillas, especialmente con la joya de Almería que es el tomate”.



El programa de showcookings se celebrará durante 2021 y 2022, cada quince días, en horario de 10:30 a 12:30 h, y requiere preinscripción en la Escuela de Formación Innova Hostelería y Turismo, que es la encargada de gestionar los showcookings. En concreto en https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/, el teléfono 950 265 512 o el email



Tras Mariela Pérez, de Empanadas Ramona, que ha preparado ‘Empanadas variadas de la huerta almeriense’, continuará el 16 de junio con José Montañez, chef del restaurante Real 31, que cocinará ‘Bacalao Real 31 con salsa de la huerta de Almería acompañado de gambas y almejas de nuestra costa’ y ‘Machete de añojo de vaca madurada a baja temperatura en sala barbacoa con hierbas aromáticas’. El tercero, el 30 de junio, tendrá como protagonista a Belén Ibáñez del restaurante Errante. Elaborará ‘Vieira con coco, jengibre y maracuyá’, y ‘Lasaña de wanton con gamba roja’. Los siguientes serán anunciados con anticipación. Los fogones de la cocina en directo del Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería en el Mercado Central se han encendido de nuevo hoy. 