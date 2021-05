Capital Usuarios de Salud Mental se benefician del programa de hipoterapia miércoles 26 de mayo de 2021 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, les acompaña, junto al coordinador de esta Unidad del H.U.Torrecárdenas, Manuel López



Desde el año 1999, que comenzó con personas con autismo, el Programa de Hipoterapia, organizado por el Patronato Municipal de Deportes y la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre, ha beneficiado a almerienses con diferentes capacidades. Hoy han asistido usuarios de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Torrecárdenas que han comprobado los valores de la hipoterapia en el desarrollo motor, cognitivo y emotivo de los pacientes.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, les ha acompañado en la actividad, junto al coordinador de la Unidad de Salud Mental, Manuel López de Lemus, y el director de la Escuela Indaliana, Carlos Cortés. El concejal asegura que “en el Patronato Municipal de Deportes de Almería creemos firmemente en los valores del deporte para las personas con diferentes capacidades. Por eso apoyamos el programa de hipoterapia de la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre, que se reanudó, tras la pandemia de la Covid el pasado mes de septiembre. Desde sus inicios en el año 1999, el tipo de patologías de sus usuarios se ha ido diversificado, con la participación de diferentes asociaciones que se han beneficiado con estas terapias y ahora también el Hospital Universitario de Torrecárdenas, al que damos las gracias por querer participar”.



A su lado, Manuel López explica que “es una actividad normalizada, libre de Covid, que ayuda a cada persona en la elasticidad, equilibrio, socialización y con un 100% de satisfacción. La actividad consiste en el cuidado del caballo y la posibilidad de montar, convirtiéndose en una actividad muy buena para la salud. Es la primera vez que acuden usuarios de Salud Mental, y a partir de ahora queremos que se haga todo el año. Estamos muy contentos con los resultado que obtienen nuestros pacientes”.



Juanjo Segura ha añadido con satisfacción que “el programa de hipoterapia es pionero y el Ayuntamiento de Almería fue la primera ciudad en implantarlo”. Los usuarios, que cuentan con la ayuda de los monitores, “desarrollan durante dos horas diferentes actividades desde pasearlos, darles de comer a cepillarlos y es muy positivo para ellos porque les transmiten calma, en el actual contexto con las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias”.



Además, ha hecho hincapié en que desde el Patronato Municipal de Deportes “son más de veinte años trabajando con este programa y seguiremos apostando por esta iniciativa tras comprobar que no dejan de venir asociaciones, y ahora también el HUTorrecárdenas, para disfrutar de los beneficios de estar rodeados por la naturaleza y los animales”.



Por su parte, Carlos Cortés explica el funcionamiento de esta terapia. Un día a la semana, un grupo de alrededor de 10 personas disfrutan de monta en silla, especialmente útil para el desarrollo locomotor, muscular y de coordinación psicomotriz; monta en back- riding, en la que los pacientes montan con un terapeuta y donde se trabaja el equilibrio; y trabajos sin monta, que van desde pasear junto al caballo hasta cepillarlo o darle de comer.



La hipoterapia fomenta el desarrollo motor, cognitivo y emotivo de pacientes con diversas disfunciones, ya que la interacción con el animal crea fuertes vínculos emocionales, la comprensión de características estructurales básicas como tamaños, texturas, o formas, del mismo modo que mejora la autoestima y el autoconcepto del paciente. Con esta actividad se establece además un vínculo con el animal que es muy beneficioso para todos los participantes. La expresión de los usuarios de la Unidad de Salud Mental, debajo de las mascarillas antiCovid, reflejaba la felicidad que le ha transmitido la experiencia.

