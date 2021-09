Capital El Pleno del Ayuntamiento aprueba una declaración institucional de solidaridad con La Palma miércoles 29 de septiembre de 2021 , 20:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en la sesión ordinaria celebrada hoy miércoles, sendas mociones institucionales, de apoyo a la isla de La Palma y a las personas con dislexia. En la primera de ellas, la Corporación municipal, haciendo suya la declaración aprobada ayer por la Junta de Gobierno de la FEMP, viene a sumar su apoyo a la isla de La Palma tras la erupción volcánica que se ha saldado ya con la pérdida material de la destrucción de más de 500 viviendas hasta el momento y la destrucción del modo de vida de numerosas familias. De este modo, y tal como ha señalado el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha dado lectura a la Declaración, el Ayuntamiento envía un mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera, manifestando “toda la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones de coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la Reconstrucción de la Palma anunciado por el Gobierno”. La Declaración viene a reconocer además el trabajo incansable que están desarrollando los equipos de emergencia. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Ejército, profesionales del sector sanitario, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y tantos colectivos que, con su labor sobre el terreno, contribuyen a reducir las consecuencias devastadoras de este fenómeno de la naturaleza. De forma extensiva, el acuerdo manifiesta expresamente también el apoyo municipal a la provincia de Málaga por el incendio de Sierra Bermeja, entre cuyos municipios está el de Estepona y asimismo a todos los afectados por el incendio en el municipio de Navalacruz en la provincia de Ávila. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

