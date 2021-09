Capital El Ayuntamiento desarrollará los suelos colindantes al Tercer Sector en La Goleta miércoles 29 de septiembre de 2021 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ordenación urbanística propuesta se considera “adecuada” a las necesidades actuales y al desarrollo futuro de los sectores urbanizables de La Vega





El Pleno de la Corporación municipal, reunido hoy en sesión ordinaria, ha debatido sobre casi una treintena de puntos, siete de ellos de índole urbanística entre los que se ha aprobado inicialmente, y provisionalmente en el caso de que no haya alegaciones, la modificación puntual número 72 del PGOU en el ámbito de la parcela situada en Camino de La Goleta, calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas y calle Árbol de la Seda. El objeto de esta propuesta es la de sustituir el uso industrial por el uso residencial de los terrenos incluidos en el ámbito, que cuenta con una superficie total de más de 19.000 m², junto al edificio del Tercer Sector.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que el entorno de los terrenos afectados por esta modificación pueden definirse básicamente como una zona urbana con uso mayoritariamente residencial, donde además se encuentra una gran manzana de equipamiento deportivo (Estadio de los Juegos Mediterráneos).



La modificación, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito, y la abstención de PSOE y Podemos, viene a considerar la idoneidad del cambio de uso para evitar así una concentración excesiva de actividades en un entorno no solo con construcciones residenciales recientes sino también con sectores urbanizables, pendientes de desarrollo, con uso característico residencial. En este sentido, la edil popular ha justificado la modificación “en respuesta a una petición de los vecinos, que piden de esa gran manzana deje de ser industrial, siendo como es este un barrio consolidado”.



El ámbito se divide en dos unidades de ejecución para posibilitar así el desarrollo de aquellos suelos libres de edificación, con la reserva de un 30% de la edificabilidad para vivienda protegida. De acuerdo con la ordenación pormenorizada de esta modificación el número máximo de viviendas en cada una de las unidades de ejecución es de 102 y 133 respectivamente. La ordenación urbanísitica propuesta se considera “adecuada” al localizar las parcelas dotacionales colindantes a la ya existente (Edificio Tercer Sector) y ubicando los espacios libres también colindantes a éstas. Las parcelas con uso residencial quedan en el extremo sur de la manzana, con fachada a Camino de La Goleta.





PGOU

En este punto, la concejala de Urbanismo ha vuelto a reprochar el papel del Partido socialista en la tramitación de un nuevo Plan General para la ciudad, recordando las dificultades que siempre puso la Junta de Andalucía en ese camino y que ha derivado, finalmente, a optar por una adaptación de la LOUA para dar cabida a las modificaciones de planeamiento que se vienen sucediendo en los últimos ejercicios. “SI Almería no tiene hoy un nuevo Plan General, adaptado a las necesidades de la ciudad, es como consecuencia de la oposición que este Ayuntamiento ha encontrado siempre en la Junta de Andalucía”, ha censurado Martínez Labella, confiando que una nueva Ley del Suelo, en la que está trabajando el gobierno de Juan Moreno al frente ahora de la Junta, permita la redacción de un nuevo documento”.





Plan Parcial SUP-ACA-05

En esta misma sesión ordinaria se ha aprobado, definitivamente, la modificación puntual del Plan Parcial del Sector SUP-ACA-05/801, refiriendo los parámetros de ocupación y altura máxima en la ordenanza R1 Residencial Colectiva en Bloque aislado. Sin suponer un mayor aprovechamiento, justifica esta modificación la posibilidad de una mayor “libertad” a la hora de definir los proyectos constructivos, además de dotar de mayor espacio libre a las parcelas.



La ordenanza R1 del Plan Parcial establece una altura máxima de PB +7 y 26 metros. La propuesta de modificación permitirá elevar esa altura máxima a PB+9 y 32 metros “cuando la ocupación sobre rasante no supere el 30% de la superficie de parcela”.



La propuesta, además, modifica la ocupación bajo rasante estableciendo el criterio de limitarla al 80% de la superficie de parcela, dejando una distancia mínima a todos los linderos de tres metros. El criterio actual es de limitar esta ocupación con una banda de anchura máxima de cinco metros exterior a la línea de edificación del bloque y con una distancia mínima a todos los linderos de tres metros.





Estudio de Detalle

En el orden del día de la sesión plenaria celebrada hoy se ha incluido también y aprobado, definitivamente, la propuesta del proyecto de Estudio de Detalle de las manzanas M5 y M6, de la unidad de ejecución UE-2A, en Puche Centro, que sigue a la aprobación de la modificación puntal n.º 29 del PGOU en este ámbito, permitiendo la apertura de un nuevo vial y la reordenación de estas manzanas. El Estudio de Detalle viene a definir los viales para esta zona de acuerdo al proyecto promovido por la Agencia Andaluza de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), de construcción de viviendas de tipo social en el barrio de El Puche.



Además de lo anterior, se ha aprobado la declaración de utilidad pública y el proyecto de actuación para la ampliación de un centro de manipulado y comercialización de productos hortícolas, en la carretera AL-3115, promovido por Frutas Paqui y Fernández y admitido a trámite sendos proyectos de actuación, para la construcción de un área de estación de servicio, y para la modificación del área de acogida de autocaravanas, en Pujaire.

