El Pleno reclama al Gobierno central que la línea aérea Almería-Madrid sea Servicio Público miércoles 24 de noviembre de 2021 , 19:32h Escucha la noticia El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado con el voto favorable de todos sus grupos, salvo la abstención de Podemos, instar al Gobierno central que declare la obligación de servicio público (OSP) la línea aérea entre Almería y Madrid así como a que, junto con la Junta de Andalucía, ponga los medios suficientes para sufragar e instaurar dicha línea que, según entienden, se hace necesaria ante la falta de infraestructuras y la bajada de frecuencias por parte de Iberia, que actualmente opera la ruta con dos vuelos diarios en cada sentido en una franja que va de 12,00 a 19,00 horas. La moción impulsada por el equipo de gobierno (PP) ha quedado aprobada tras aceptar la enmienda propuesta por el grupo municipal del PSOE, que interesaba instar la firma de un convenio entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía para alcanzar el objetivo propuesto. "Si su preocupación es que no lo pague el Gobierno de Sánchez, hacemos la modificación y si lo tiene que pagar la Junta que lo pague", ha dicho el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, quien ha afirmado que el objetivo era conseguir que la moción saliera adelante y se empiece a tramitar la OSP lo antes posible. Frente a los planes de recuperación de las operaciones a "medio y largo plazo" previstos por las compañías aéreas al considerar que no se han producido aún demanda suficiente de usuarios, los representantes locales de Vox, Cs, PSOE y PP así como un edil no adscrito cree que "la Administración competente debe tomar cartas en el asunto y utilizar los diferentes mecanismos de los que dispone para terminar con esta situación". Así, estiman preciso una declaración de servicio público como ya existe para la conexión Almería-Sevilla, Almería-Melilla o Badajoz-Madrid, cuando estas dos ciudadades "se encuentra a 400 kilómetros de distancia", esto es "150 kilómetros menos" que en el caso de Almería, donde la situación "es aún más urgente que la de los badajocenses", según han comparado. La moción, que no ha sido respaldada por Podemos por "coherencia medioambiental", viene propiciada ante la falta de conexiones ferroviarias que desde hace décadas padece la provincia de Almería, a las que se suma la bajada de frecuencias en la conexión aérea con Madrid, lo que obliga a pernoctar en la capital en caso de querer acudir únicamente a realizar gestiones ordinarias, toda vez que dificulta la conectividad con otros puntos y la afluencia turística hacia Almería. "Los almerienses llevamos muchos años sufriendo un importante déficit en materia de conexiones que se ha agravado en los últimos tiempos", incide el cuerpo de la moción redactada por los populares, cuyos grupos parlamentarios se pusieron en contacto con el presidente de Iberia para reclamar el aumento de vuelos a niveles anteriores a los efectos de la pandemia de covid-19. Así, reconocen que al histórico aislamiento ferroviario se añade en la actualidad la supresión de vuelos que hacen que la posibilidad de hacer gestiones de carácter empresarial, educativo, personal o institucional "sea prácticamente imposible si no se pernocta". Del mismo modo, esta situación aleja al público residente en Madrid y alrededores para que hagan lo propio en nuestra Almería. "Una buena conexión con la capital de España es fundamental", han reivindicado los concejales en apoyo a la moción en la que se detalla que la provincia alberga empresas de "reconocido prestigio nacional e internacional", toda vez que la ciudad "encuentra en el turismo uno de sus mayores motores económicos" al tiempo que es "líder indiscutible en la exportación de productos agrícolas", por lo que no puede permitirse "perder competitividad". Con esto, han considerado que el destino Almería no puede "permitirse serlo a más de ocho horas de viaje de ida y vuelta a Madrid para disfrutar solo un día y medio en la ciudad en un fin de semana. "Resulta evidente que para romper la estacionalidad es necesario ser competitivos y tener una óptima conectividad", han recalcado.

