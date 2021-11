Economía Ampliar El valor de las exportaciones de Almería aumentó un 11,8 por ciento entre enero y septiembre miércoles 24 de noviembre de 2021 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El valor de las exportaciones de Almería aumentó un 11,8 por ciento entre enero y septiembre hasta los 3.466 millones de euros, lo que supone un "récord histórico" y la sitúa como la cuarta provincia más exportadora con el mejor superávit y la mejor tasa de cobertura. Según ha informado Extenda, son los mejores datos en el acumulado de nueve meses desde que existen estadísticas oficiales, 1995, y suponen un superávit comercial acumulado de 1.833 millones de euros, el mayor entre las provincias, y un tasa de cobertura del 189 por ciento, la mayor entre las provincias también. Ha atribuido los resultados a, en parte, el buen dato registrado en septiembre, con un incremento de las ventas del 33 por ciento respecto al mismo mes de 2020, hasta los 277 millones de euros. Almería registró en los primeros siete meses del año 2.799 empresas exportadoras. De ellas, 600 son exportadoras regulares con más de cuatro años consecutivos exportando y que concentran el 93 por ciento de las ventas. Por productos, Almería exportó en los primeros nueve meses del año principalmente hortalizas, con 1.837 millones de euros, el 53 por ciento, con un ascenso del 1,3 por ciento; seguido de manufactura de piedra y yeso, con 467 millones de euros, el 13,5 por ciento y una subida del 47 por ciento; y fruta, con 454 millones de euros, el 13,1 por ciento y un incremento del 14,4 por ciento. Le siguen productos cerámicos, con 149 millones de euros, el 4,3 por ciento y una subida del 60 por ciento, y es el capítulo que más crece de los diez primeros; materias plásticas y sus manufacturas, con 99 millones de euros, el 2,9 por ciento y un aumento del 13,5 por ciento; y sal, yeso y piedras, con 67millones de euros, el 1,9 por ciento y un alza del 22,7 por ciento. También crecen plantas vivas y productos de floricultura (7º), con 51 millones de euros, el 1,5 por ciento y un 20 por ciento más; semillas oleaginosas (8º), con 42 millones de euros, el 1,2 por ciento y 11,2 por ciento; y abonos (10º), con 27,1 millones de euros, el 0,8 por ciento y 14,4 por ciento. Europa es el principal destino de las ventas almerienses, si bien cuenta con EEUU como uno de sus primeros mercados y el que más crece del top diez. Lidera las ventas Alemania, con 757 millones de euros, el 21,8 por ciento y un aumento del 3,4 por ciento; seguido de Reino Unido, con 460 millones de euros, el 13,3 por ciento y ascenso del 31 por ciento, el segundo mayor. A continuación se sitúan Francia, con 430 millones de euros, el 12,4 por ciento y alza del +,3 por ciento; Estados Unidos con 304 millones de euros, el 8,8 por ciento y subida del 43 por ciento, la mayor de los diez primeros mercado; y Países Bajos, con 263 millones de euros, el 7,6 por ciento y aumento de un 5,5 por ciento. Destacan también los crecimientos de Marruecos (12º), con 56 millones de euros y 6,7 por ciento; Canadá (15º), con 46 millones de euros, que sube un 62 por ciento; e Israel (18º), 25,6 millones de euros, que triplica su dato con un alza del 197 por ciento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.