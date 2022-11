Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El PMD abre las inscripciones para descubrir las ‘Acequias de Fondón’ lunes 28 de noviembre de 2022 , 22:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ruta de senderismo se realizará el domingo, 11 de diciembre, y los participantes caminarán alrededor de 10 kilómetros en tres horas Con el fin de terminar el año recorriendo los mejores rincones de Almería, a través del ejercicio físico, el Patronato Municipal de Deportes ha abierto hoy, 28 de noviembre, el plazo para la nueva y última ruta de senderismo por la naturaleza del 2022. Se trata del sendero ‘Acequias de Fondón’ el que se encargará de despedir el año y los usuarios pueden inscribirse ya que la ruta se realizará el domingo, 11 de diciembre. El trayecto consta de alrededor de diez kilómetros con un recorrido circular y apta para todos los que quieran apuntarse pues es de baja dificultad. La previsión del recorrido gira en torno a las tres horas y su comienzo se hará en Fondón, un pequeño pueblo alpujarreño famoso por los mantecados y otros productos locales de calidad. También se atravesará la plaza principal del pueblo y se visualizarán monumentos arquitectónicos de gran interés. Fuente Victoria o Benecid son algunos de los pueblos cercanos que los usuarios podrán visitar, así como se caminará hasta llegar a los alrededores del Río Andarax. Entre otras curiosidades, podrán contemplar el Molino de la Umbría y puentes de la zona. También, habrá tiempo para visitar la Ermita de San Marcos. Para apuntarse a las inscripciones de la ruta, se pueden realizar en las oficinas ubicadas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos en horario de 9.00 a 13.00 horas, o bien, ingresar a través de la aplicación disponible para iOs y Android: ‘PMD Almería’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

