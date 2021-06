Deportes El PMD abrirá el uso de las instalaciones deportivas el 1 de julio martes 29 de junio de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Durante la pandemia sólo se ha permitido a los federados, pero ante la mejora de la situación sanitaria se amplía a los aficionados El Patronato Municipal de Deportes ha intentado donde toda la pandemia provocada por el Covid compatibilizar la práctica deportiva con la prevención del posible contagio. Por eso, y siempre ajustándose a la legislación vigente, ha ido permitiendo ciertos usos de las instalaciones municipales, que hasta la fecha eran usadas por los deportistas federados, de cara a facilitarles el entrenamiento para que puedan competir con garantías. La mejora de los datos y la extensión de la vacunación a un amplio sector de la población ha llevado al PMD a anunciar que a partir del 1 de julio las instalaciones deportivas municipales podrán ser usadas por todos los aficionados, no sólo los federados, ya sea de manera individual o colectiva. Por tanto, las pistas de fútbol, padel o cualquier otra municipal podrán ser alquiladas para hacer deporte desde esa fecha. Para el alquiler será necesario acceder a la web www.almeriaciudad.es/pmd, donde se realizan las gestiones. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “nuestro principal objetivo es crear el hábito de la actividad física entre la población y por eso hemos realizado un esfuerzo para mantener el deporte durante la pandemia. Ahora flexibilizamos las medidas para que el aficionado vuelva a usar las instalaciones deportivas, siempre dentro de las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias”. Almería cuenta con una amplia red de espacios deportivos municipales, entre los que se encuentran el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, el Palacio de los Juegos Mediterráneos, el Pabellón de El Toyo, los complejos deportivos, etc. Desde el 1 de julio se podrán alquilar las pistas para la práctica deportiva individual y colectiva. Además, desde julio también se podrán usar las pistas de uso libro que existen en diferentes barrios de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.