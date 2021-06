Deportes Lola Boxing logra tres medallas en el VI Campeonato de Andalucía Formas de Boxeo en Edad Escolar martes 29 de junio de 2021 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La escuela deportiva municipal participó con diez alumnos y logró una plata y dos bronces en la cita celebrada en Sevilla



La escuela deportiva municipal Lola Boxing sigue con su labor de promoción del boxeo, a través de ‘Formas de Boxeo’, que se disputa siempre sin contacto, y a su trabajo diario se suman las medallas que está logrando en diferentes competiciones. Las últimas tres medallas las ha logrado en el VI Campeonato de Andalucía de Formas de Boxeo en Edad Escolar’, celebrado en Marchena (Sevilla). En la categoría Prebenjamín, Luka Nicolás Nerghes logró la plata; en Cadete, Elena García Volkova fue bronce; y en Infantil, María José Vera Vera fue bronce.



El Club Lola Boxing ha participado en el campeonato andaluz con 10 alumnos de su EDM, que han vuelto a demostrar su talento. Lola Martínez ha valorado “las ganas de trabajar, la constancia, la disciplina que dedican los alumnos en cada entrenamiento y la pasión por el boxeo, que le están llevando a tener éxito y seguir posicionando a Almería y su cantera en futuras promesas de este deporte”. Este evento se dirige a niños en edad escolar de entre 7 y 13 años, y durante la cita se desarrollaron un total de cuatro pruebas sin contacto (Comba, Sombra, Saco y Manoplas).



Las tres medallas se reparten entre la plata lograda en la categoría Prebenjamín por Luka Nicolás Nerghes, con tan solo 5 años, uno de los deportistas más pequeños en esta disciplina, que dio ejemplo del temple que debe de tener un gran futuro deportista.



En Cadete, Elena García Volkova logró el bronce. Es una gran deportista, con un futuro maravilloso. Campeona de Andalucía en 2020, el confinamiento ha pasado factura, pero asegura que “sigo con las mismas ganas de siempre para seguir y cumplir mi ansiado sueño de debutar en Amateur”. Una gran campeona. La tercera medalla, otro bronce, fue en Infantil para María José Vera Vera.



Los almerienses pertenecientes a la EDM Lola Boxing que participaron en la competición fueron Karina Zavidova, Lucía Cruz García, Elena García Volkova, Paula Márquez Montoya, Jorge Martínez Biosca, Paula Casas Hernández, María José Vera Vera, Raúl Marian Maciuca, Luka Nicolás Nerghes y Valentina Torres Alba. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.