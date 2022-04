Deportes El PMD abrirá las inscripciones para el sendero Gérgal-Loma de Tablas viernes 22 de abril de 2022 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El domingo, 8 de mayo, se celebrará la ruta de senderismo que permitirá a los usuarios contemplar la Sierra de los Filabres Hacer senderismo contribuye a mejorar la salud de las personas. Por ello, el Patronato Municipal de Deportes, consciente de estos beneficios, continúa inmerso en la realización de su programa de rutas a través de la provincia de Almería que, da la posibilidad de conocer parajes desconocidos mezclándolos con el deporte. En este caso, el lunes, 25 de abril, abren las inscripciones para participar en la nueva ruta que se celebrará el 8 de mayo. Se recorrerá el sendero de Gérgal-Camino de la Loma de Tablas con un total de 11,6 kilómetros. Los usuarios que se apunten harán su salida a las 9:00 horas desde el Auditorio Maestro Padilla. La previsión para recorrer el trayecto de la Sierra de los Filabres es de unas 3 horas y 45 minutos. Al comenzar desde Gérgal, durante el trayecto dejarán a la izquierda el pueblo y, cuando estén en marcha podrán contemplar los principales monumentos como la iglesia y el castillo. Conforme avancen, verán la Sierra de los Filabres, la cortijada de Las Aneas y, el sendero desembocará en una pista que los llevará a Las Tablas. Una ruta que será única porque brindará paisajes de lo más variopintos, desde visualizar la nieve en Sierra Nevada, al desierto de Tabernas, el golfo de Almería o los pinares de la Sierra de los Filabres. A través de la web www.almeriaciudad.es/pmd en el apartado ‘Tablón de Anuncios’ se encontrará toda la información. O bien, a través del teléfono 950 33 21 00. O, personándose hasta el Palacio de los Juegos Mediterráneos, en horario de oficina de 9.00 a 14 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

