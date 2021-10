Deportes Ampliar El PMD autoriza el acceso de público a los entrenamientos desde hoy viernes 01 de octubre de 2021 , 08:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será necesario mantener la distancia y llevar puesta la mascarilla en las instalaciones deportivas municipales de Almería



El Patronato Municipal de Deportes va a flexibilizar las normas de acceso a las instalaciones deportivas municipales, desde mañana, viernes, 1 de octubre, de acuerdo con los cambios adoptados por la Junta de Andalucía, y la decisión más relevante es que el público podrá volver a entrar a los entrenamientos. Ésta era una medida que solicitaban padres y madres, pero que el PMD no podía aún aplicar, y que tras la nueva normativa en el ámbito autonómico, ya se puede llevar a cabo.



El PMD permitirá el acceso libre del público en los entrenamientos manteniendo la distancia de seguridad preventiva. Será obligatorio tener la mascarilla puesta en todo momento, está prohibido comer, beber y fumar en la instalación, y excepcionalmente se permitirá beber agua. Si se autoriza la comida y la bebida (no alcohólica) en los espacios ocupados por los bares, ambigús o zonas vending de los que disponga la instalación y con las restricciones establecidas para la hostelería.



De esta manera los padres y madres que acompañan a los alumnos de las escuelas deportivas municipales ya podrán entrar en las instalaciones y contemplar los entrenamientos de sus hijos.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “es una buena noticia que poco a poco podamos reestablecer cierta normalidad en entrenamientos y competiciones, pero también es necesario que todos los que asistan sean responsable e impere la prudencia durante la actividad deportiva”.



El Patronato Municipal de Deportes también ha autorizado desde mañana, 1 de octubre, la apertura de los vestuarios con una serie de especificaciones. En entrenamientos, se abren los vestuarios para uso libre (sin exclusividad de uso, ni con objeto de almacenar las pertenencias de los jugadores). Es decir en función de la ocupación de la instalación tantos vestuarios abiertos para uso común como sean necesarios. En los partidos, se dotará, siempre que el calendario lo permita, de dos vestuarios por equipo. En caso de varios partidos programados para el mismo complejo se reducirá a un vestuario por equipo. También se podrán usar las duchas.



El acceso del público en los partidos seguirá condicionada al cumplimiento del protocolo COVID, siendo responsabilidad del responsable COVID de su cumplimiento. Además de la obligación de uso de las mascarillas para el público, ésta es obligatoria también para los deportistas y cuerpo técnico en la circulación por los espacios comunes de la instalación.



