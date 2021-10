Sucesos Ampliar Rescatado un septuagenario tras volcar su vehículo por un desnivel en Benizalón viernes 01 de octubre de 2021 , 08:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bomberos del Levante almeriense han rescatado en el mediodía de este jueves a un hombre de 77 años que ha resultado accidentado tras volcar su vehículo por un desnivel a un kilómetro y medio saliendo del municipio de Benizalón, dirección al Santuario. Según informan los bomberos, sobre las 12,50 horas se ha recibido llamada del 112 informando de que un alertante ha visto un turismo caído por desnivel en Benizalón, en la carretera que va al santuario de la Virgen de la Cabeza del cerro de Monteagud. El alertante creía que había una persona atrapada en el vehículo, ya que se trataba de un coche conocido del pueblo, un Nissan X-trail gris oscuro. Al llegar al lugar, se observó que el accidentado había salido por su propio pie del vehículo. Finalmente se realizó el rescate, también con apoyo de Guardia Civil, y se puso a la víctima a disposición de los sanitarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

