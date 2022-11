Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El PMD cierra las inscripciones a los Juegos Deportivos Municipales Colectivos martes 29 de noviembre de 2022 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La competición estrella que organiza el Patronato Municipal de Deportes sirve como expositor del talento de los deportistas de la cantera base La 38º edición de los Juegos Deportivos Municipales sigue ultimando sus preparativos. La competición estrella del Patronato Municipal de Deportes en la que participan alrededor de 25 disciplinas y en la que se concentran 8.000 personas, es la cita perfecta para formar al deporte base de Almería. Por ello, el cierre de las inscripciones en los deportes colectivos llega a su fin. En concreto, mañana, 30 de noviembre, finaliza el plazo para apuntarse a todas las categorías de las disciplinas como baloncesto, fútbol-sala, balonmano o voleibol. Los clubes que aún no lo hayan hecho, tienen que rellenar los documentos con los datos que se requieren por la aplicación del PMD Almería, disponible para iOs y Android. Los deportes colectivos como el baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol-sala, aglutinan a un extenso número de participantes, donde en ediciones pasadas han logrado movilizar a unos 4.500 escolares, repartidos entre 2.000 jugadores en baloncesto, 1.200 en voleibol, 800 en balonmano y 700 en fútbol-sala. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha animado a participar a los usuarios “a la 38º de los Juegos Deportivos Municipales que es un escaparate perfecto para demostrar el talento almeriense, así, es un orgullo ver cada jornada a niños y niñas practicando deporte”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

