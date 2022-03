Deportes El PMD colabora con la celebración del IX Duatlón M1 Salinas Car el 13 de marzo martes 01 de marzo de 2022 , 17:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita deportiva con salida en el Parque de Andarax, valedera para el ranking nacional, cuenta con pruebas de 5, 20 y 2,5 kilómetros Almería vuelve a acoger una importante cita deportiva y a ser visible en el panorama deportivo gracias a la celebración de eventos. Esta vez, se trata del IX Duatlón M1 Salinas Car, que se realizará el 13 de marzo bajo la colaboración de la Federación Andaluza de Triatlón y que, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Patronato Municipal de Deportes. Para la cita, con salida prevista en el Parque de Andarax, se prevé que participen 200 deportistas y el plazo de inscripción está abierto hasta el lunes, 7 de marzo a las 23:59 horas. La inscripción se tiene que realizar únicamente online en la página de www.todofondo.net. Las pruebas, así como las distancias que se realizarán, serán las siguientes: carrera a pie, de 5 kilómetros; ciclismo, con tres vueltas, que reúnen en torno a 21 kilómetros y, segunda carrera a pie por 2,5 kilómetros. Las categorías que pueden participar en la competición van desde juvenil, junior, sub-23, senior y veteranos. El horario de la competición será desde las 10:00 horas de la mañana y los participantes deberán asistir antes para la recogida de dorsales. Posteriormente, se entregarán trofeos individuales absolutos y por categorías y para equipos. Esta prueba es valedera para los deportistas para el ranking nacional. Durante la prueba, la normativa técnica recomienda el cumplimiento de las medidas por la covid-19 así como el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal hasta el momento de la salida y justo después de terminar la prueba. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

