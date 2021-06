Deportes El PMD pone a punto del Complejo Deportivo Las Dunas de Cabo de Gata lunes 07 de junio de 2021 , 20:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visita la instalación, donde se han acondicionado la pista de pádel, polideportiva y campo de fútbol



El Patronato Municipal de Deportes sigue trabajando para mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad, reformando las actuales y con proyectos ilusionantes como el CD de Costacabana. Esta vez le ha tocado el turno al complejo deportivo Las Dunas de Cabo de Gata que había sufrido daños por las intensas lluvias pasadas. En esta línea, el PMD ha acondicionado toda la instalación, arreglando el cristal, focos y pintura de la pista de pádel, subsanando desperfectos de la pista polideportiva y limpiando el campo de fútbol.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha acudido para comprobar las mejoras y ha supervisado toda la instalación de cara al verano, para que los vecinos del barrio de Cabo de Gata y los turistas puedan practicar deporte en buenas condiciones.



El concejal afirma que “hemos hecho una actuación bastante importante. Las instalaciones habían quedaron bastante dañadas por la DANA y por la situación derivada de la COVID no hemos podido actuar antes, Nos habíamos comprometido con los vecinos de Cabo de Gata para estuvieran listas para el verano y ya se han terminado los trabajos de acondicionamiento”.



Cambio de focos, pintura, limpieza y reemplazo del material dañado han sido los trabajos realizados en las mejoras y puesta a punto para el verano del Complejo Deportivo Municipal Las Dunas de Cabo de Gata.

