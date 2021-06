Vícar Clausura La Segunda Edición Del Taller De Competencia Familiar

Finaliza esta actuación de la estrategia ERACIS gestionada en coordinación con la entidad Inserta Andalucía

Vícar ha celebrado la segunda edición del programa de competencia familiar, está orientado a apoyar a las familias para reforzar determinadas habilidades y asegurar que las niñas, niños y jóvenes crezcan, se desarrollen y vivan en un entorno que satisfaga todas sus necesidades. “El objetivo de este programa, según ha señalado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, es “ofrecer profesionales que ayuden a familias que puedan estar atravesando ciertas dificultades a superar dichos obstáculos de un modo profesional, mejorando la comunicación y fortaleciendo los vínculos familiares”. Se trata de un programa, en coordinación con la entidad Inserta Andalucía, que se basa en la evidencia científica, cuya metodología ha sido probada de manera extensiva en diversos entornos sociales y culturales, desde EEUU a Tailandia. En Europa ha sido ya implantado en países como Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia y España.En la edición de Vícar han participado cinco familias con alto nivel de asistencia y satisfacción y los principales indicadores de logro han sido: En progenitores: Mejora de parentalidad eficaz y basada en autonomía, Fomento de la atención positiva, Reducción del castigo físico y sustitución por disciplina eficaz, Reducción de stress y depresión, Reducción y prevención de abuso de drogas y alcohol; En las relaciones familiares: Mejora de la comunicación, vínculos y cohesión familiar y disminución de conflictos, Aumento de la organización y planificación familiar, Incremento de la empatía entre familiares y del tiempo que pasan juntos; En jóvenes, niñas y niños: Mejora de habilidades vitales y la conducta incluyendo la reducción de timidez, hiperactividad, depresión y agresividad, mejora de habilidades sociales, incluyendo comunicación, asertividad y gestión de sentimientos como la ira, mejora sobre el conocimiento sobre el uso de alcohol y drogas y reducción de abusoDesde el miércoles 21 de abril de 2021 se han llevado a cabo un total de seis sesiones de 150 minutos en el Centro de Servicios Sociales de La Gangosa donde han compartido espacio familias y menores. Por lo que se refiere al proceso concreto de las sesiones, el planteamiento fue el siguiente: tras una bienvenida general, durante la primera hora, los padres/madres y los menores se encontraron con sus respectivos grupos. Al final de esta primera sesión, las familias se volvieron a reunir y realizaron un breve descanso juntos. La segunda parte estuvo dedicada al componente de formación de habilidades familiares del programa. El recibimiento de las familias se llevó a cabo con una pequeña merienda, tiempo que se aprovechó, además, para comprobar cómo se había desarrollado la semana, qué dificultades habían tenido para practicar las habilidades, y cuáles eran las que mejor habían funcionado. El objetivo era conocer cómo se iban trabajando las habilidades en casa, además de fortalecer el vínculo con el programa y con las otras personas del grupo. Los participantes dispusieron de un servicio de guardería para los menores que no participaban en el Programa para así facilitar la asistencia de las familias.El programa de competencia familiar es uno de los más eficaces para el cambio de las dinámicas familiares, ya que implica no sólo a los padres o a los hijos por separado, sino también a toda la familia. Es único entre los programas de mejora la dinámica familiar y el fortalecimiento de las relaciones, ya que fue desarrollado específicamente para familias en situaciones de riesgo. Con este programa se pretendían reducir los factores de riesgo de abusos de sustancias y el riesgo de otras conductas no normativas de los hijos que conviven con un progenitor en situación de dificultad y aumentar los factores de protección del entorno familiar. Se trata de un programa de entrenamiento activo, basado en un enfoque sistémico, que afecta al conjunto de la familia, y con planteamientos cognitivos y emocionales.El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico [email protected]