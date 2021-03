Deportes El PMD reabre las pistas de pádel de los complejos deportivos municipales martes 09 de marzo de 2021 , 19:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los Ángeles, La Cañada, El Toyo y Los Ángeles retoman esta disciplina, con reservas online y en horario de 16 hasta 21:30 horas



El Patronato Municipal de Deportes de Almería da luz verde a la apertura de las pistas de pádel ubicadas en los complejos deportivos municipales de la ciudad. Con seguridad higiénico-sanitaria, los deportistas almerienses podrán disfrutar de desarrollar su práctica deportiva en un horario establecido.



Las pistas de pádel que abren a partir de mañana, miércoles, serán las ubicadas en el Complejo Deportivo de Los Molinos ‘Constantino Cortés Fortes’; Complejo Deportivo Municipal de La Cañada; Complejo Deportivo Municipal Barrio de Los Ángeles y Complejo Municipal El Toyo.



En el caso de las pistas de pádel del Rafael Andújar y Tito Pedro, los almerienses tendrán que esperar, pues se encuentran, la primera en obras, la segunda en revisión por mantenimiento. Cuando se encuentren disponibles, se procederá a su apertura para que los deportistas puedan practicar pádel.



Respecto al horario y asistencia, los usuarios deberán asistir entre las 16:00 y 21:30 horas siempre y cuando realicen su reserva a través de la página del Patronato Municipal de Deportes: www.almeriaciudad.es/pmd o bien, por la aplicación del PMD (disponible para iOs y Android). Es requisito imprescindible contar con la 'Tarjeta Deportina', el carné de usuario del PMD, que tiene un precio de 2,45 euros y su duración será de carácter ilimitado durante toda la vida deportiva de la persona.

