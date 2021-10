Deportes El PMD recorrerá el sendero Hidroeléctrica de Laujar miércoles 27 de octubre de 2021 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La inscripción ya está abierta en la web wwww.almeriaciudad.es/pmd para realizar el recorrido de 8,53 kms, circular y con una dificultad baja





El otoño ofrece una visión de la naturaleza muy atractiva, como se está disfrutando en el programa de senderismo organizado por el Patronato Municipal de Deportes. La próxima actividad llevará a los aficionados a recorrer el sendero Hidroeléctrica de Laujar el 7 de noviembre. Los senderistas harán 8,3 kilómetros, con un desnivel de +230, en un trazado circular y de dificultad baja/media. La previsión es realizarlo en unas cuatro horas.



El Patronato Municipal de Deportes de Almería ha abierto el plazo de inscripción para esta nueva ruta en su web www.almeriaciudad,es/pmd. La salida será a las 9 de la mañana, desde la puerta del Auditorio Maestro Padilla.

La ruta comenzará en el Mesón ‘La Fabriquilla’, que era una antigua central hidroeléctrica que abastecía de electricidad a los pueblos de la zona, y que hoy día ha sido convertida en un restaurante. Los primeros metros transcurren junto a la pista forestal que va paralela al Río Andarax, a la derecha de la pista forestal aguas arriba comienza un sendero de ascenso entre un bosque de pinos con fuerte desnivel, este es el tramo más exigente de la ruta, pero son pocos metros.

Una vez superado el desnivel, los senderistas encontrarán la acequia de la hidroeléctrica. Más adelante se llega a un mirador natural, que permitirá contemplar el valle del río Andarax a los pies, hacia el frente el paraje de Monterrey, y hacia la derecha la cumbre del Cerro del Almirez.

Los participantes seguirán el camino por la acequia pasando por Puente Chillo, la Presa de la Murilla, y el Barranco del Horcajo, donde se cruza por un estrecho puente de madera. Una vez en el otro lado, hay un hito de madera que marca el camino de ascenso hacia la pista forestal del inicio. Una vez se llegue a la pista forestal y fin del sendero, se regresa siguiendo la pista forestal hasta llegar al punto de partida.

El programa de actividades en la naturaleza tiene gran demanda pues une el deporte, con la naturaleza y el turismo.

