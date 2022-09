Deportes El PMD retoma el senderismo nocturno por Rodalquilar y el Cerro del Cinto martes 06 de septiembre de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las inscripciones se encuentran abiertas para que los interesados se apunten a la cita que se hará el 17 de septiembre a las 20.00 horas Tras el fin del verano, el Patronato Municipal de Deportes vuelve a retomar las rutas de senderismo para seguir ofreciendo hábitos saludables a los almerienses. Esta vez, se hará un recorrido nocturno que ofrecerá, de manera distinta, enclaves únicos de la provincia de Almería. Para el 17 de septiembre se retoma la salida desde el Auditorio Maestro Padilla a las 20.00 horas y, durante esta actividad, los usuarios se adentrarán durante la noche por Cabo de Gata-Níjar para conocer los encantos de Rodalquilar hasta Cerro del Cinto. Un trayecto que tiene alrededor de once kilómetros y que es posible realizarse en un tiempo estimado de casi tres horas. Cuando comience la ruta, los que participen en el sendero iniciarán desde las antiguas instalaciones de la mina y se adentrarán en el Valle de Rodalquilar, una antigua caldera volcánica separada del mar por la Sierra de Cabo de Gata. Desde este entorno podrán visualizar la vegetación dominada por el esparto y el palmito, la única palmera autóctona de Europa y símbolo del Parque Natural. Posteriormente, avanzarán a la falda del Cerro del Cinto y, durante el trayecto, distinguirán los campos del Cortijo del Fraile, construido en el s. XVII por frailes del Convento de Santo Domingo en Almería. Además, este trayecto les servirá para contemplar el paisaje minero de la zona, ofreciendo también el conocimiento a los usuarios de la magnitud de trabajos que se desarrollaron en la zona. Para poder apuntarse a esta ruta, los interesados en participar tendrán que dirigirse al teléfono habilitado 950 33 21 00. En cualquier caso, también es posible acudir a la sede del PMD, en las oficinas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

