Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El PMD se sumerge en los fondos marinos de Almería jueves 09 de febrero de 2023 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, presenta con Antonio Giménez del Club ISUB la oferta con 28 plazas de la formación de iniciación y 125 para las salidas Almería ofrece multitud de actividades, desde culturales, de ocio, de gastronomía hasta deportivas. Con el fin de que la sociedad aprenda y practique actividad física, el Patronato Municipal de Deportes ha organizado los cursos de iniciación y salidas en barco para que los almerienses se puedan sumergir en las profundidades gracias a la disciplina de buceo. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la iniciativa junto a Antonio José Giménez, del Club ISUB. “El curso de iniciación estará impartido por el Centro de Buceo ISUB, en San José y es un programa que incluye clases teóricas y prácticas, así como la asistencia de monitores especializados y todo el material preciso para la realización de la actividad. Al concluir la formación, los usuarios obtendrán una titulación de buceador Open Water Diver de PADI que les permitirá practicar buceo donde deseen”, ha explicado. Asimismo, Segura ha anunciado que son 28 plazas de los Cursos de Iniciación al Buceo y 125 plazas para las Salidas de Buceo en Barco y con una posibilidad “muy amplia ya que cuenta con unos horarios flexibles”. En esta línea, ha manifestado que “las salidas en barco se realizarán en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde se exige ser buceador con titulación inicial mínima B1E u Open Water PADI, además de tener más de 14 años”. Y de cara a las inmersiones, “previstas para finales de marzo, se harán siempre con instructor-guía en el espacio tan maravilloso de las aguas del Parque Natural, incluye el material y, si los usuarios quieren llevar el propio, también es posible”. Por su parte, Antonio Giménez, ha trasladado que la certificación de los Cursos de Iniciación al Buceo, “permite bucear en cualquier lugar del mundo y se puede bucear hasta 18-25 metros de profundidad, dependiendo del país”. Finalmente, ha indicado que “cada persona puede llevar el material que considere, pero nosotros incluimos todo el material en el precio" y ha animado a apuntarse “a aquellos que quieran aprender y conocer los fondos marinos”. El único requisito para apuntarse es que cuenten con la Tarjeta de Usuario del Patronato Municipal de Deportes. Las inscripciones se podrán hacer a partir de mañana, viernes, 10 de febrero, en la aplicación PMD Almería, o bien, en las oficinas del PMD en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

