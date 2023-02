Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Fortaleza del mercado de trabajo en EEUU Aixa Almagro Más artículos de este autor Por jueves 09 de febrero de 2023 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El dólar se ha fortalecido frente al euro, recuperando la cota del 1,07$/€ La economía mundial se está desarrollando con fuerza, y los mercados están respondiendo positivamente a la noticia. Los datos publicados recientemente demuestran que la inflación en Alemania se ha moderado a un 9,2% interanual desde el 9,6% de diciembre. Esto se suma al informe de empleo de EEUU, que mostró un fuerte crecimiento del empleo en enero, con 517.000 nuevos puestos de trabajo creados y una reducción de la tasa de desempleo al 3,4%, niveles no vistos desde 1969. Esto ha llevado a que los mercados de renta fija reaccionen con un tono vendedor, debido a la fortaleza del mercado de trabajo de EEUU. Esto ha llevado a las TIRES de los bonos de Alemania y EEUU a subir, aunque se mantienen dentro del rango lateral sin superar los máximos de este ciclo. Mientras tanto, las bolsas han aumentado sus ganancias en lo que va de año, aunque han alternado jornadas compradoras con otras de tomas de beneficios. Finalmente, en el mercado de divisas, el dólar se ha fortalecido frente al euro, recuperando la cota del 1,07$/€. Esta recuperación del dólar ha sido una respuesta a la intervención de Powell en Washington, donde señaló que la inflación se está moderando y que la Fed seguirá muy pendiente de la evolución de los datos para determinar las subidas de tipos de interés. Además, varios miembros del BCE han mostrado un sesgo restrictivo en los últimos días, indicando que deberían continuar las subidas de tipos en las próximas reuniones. Por lo tanto, es importante seguir de cerca los mercados para estar al tanto de la situación. Las últimas noticias, datos e información pueden afectar el desempeño de los mercados, por lo que es importante estar al tanto de las últimas tendencias para poder tomar decisiones de inversión informadas. La agenda también es importante para estar al tanto de los próximos eventos que pueden tener un impacto significativo en los mercados. Esto incluye los informes de empleo, los discursos de los bancos centrales y los datos de inflación. Si se tiene en cuenta esta información, puede ayudar a los inversores a mejorar sus inversiones y aprovechar al máximo sus oportunidades de inversión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

