Deportes El Poli Ejido alevín de fútbol sala debuta conquistando el Trofeo Feria de Adra 2021 miércoles 08 de septiembre de 2021 , 13:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además, el combinado juvenil celeste de fútbol se impone 0-3 al Berja CF en su primer amistoso de pretemporada





Las bases del Poli Ejido Club de Fútbol también han empezado, al igual que los dos conjuntos seniors, a entrar poco a poco en acción, habiéndose ya puesto manos a la obra de cara al próximo curso tanto el conjunto juvenil de la sección de fútbol como el alevín de la de fútbol sala.



Precisamente, los alevines celestes no solo ya han arrancado la pretemporada, sino que también se ha producido su debut dentro de la entidad ejidense, dado que los menores del ejercicio 2020/21 fueron los infantiles, por lo que continúa creciendo la familia del Poli y en la campaña venidera aumentará el números de equipos.



De este modo, el estreno del Poli Ejido CF alevín no ha podido ser más exitoso al proclamarse el anterior viernes vencedor del Trofeo Feria de Adra 2021 en el pabellón del Estadio de Miramar, donde la concejal del Ayuntamiento abderitano y diputada, Carmen Belén López, entregó la copa a los campeones celestes.



Por otro lado, el juvenil celeste jugó el primer amistoso de su preparación veraniega para repetir en la Tercera División Andaluza, enfrentándose el sábado pasado al Berja CF en el Campo Municipal Salva Sevilla de la localidad virgitana, mostrando allí los ejidenses una buena imagen que les permitió hacerse con la victoria. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.