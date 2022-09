Deportes El Poli Ejido y el CD El Ejido Futsal organizan juntos un triangular ‘cinco estrellas’ jueves 08 de septiembre de 2022 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acompañados por Sporting FS Almería, se celebra este sábado a las 18 horas sobre el parqué del Pabellón Municipal ejidense con entrada gratuita La campaña 2022/23 está en ciernes y los equipos se apresuran a poner el punto final sus preparaciones veraniegas, entre ellos el Poli Ejido Club de Fútbol y el CD El Ejido Futsal, dos entidades celestes amigas que se han puesto de acuerdo em organizar de manera conjunta un triangular de carácter amistoso, celebrándose este sábado a partir de las 18 horas. Pero no se trata de una cita cualquiera, sino de un torneo ‘cinco estrellas’ que va a reunir a prácticamente lo más granado del fútbol sala almeriense, dado que también participa el Sporting FS Almería que durante el inminente curso jugará en la Segunda División B, tras su merecido ascenso logrado este año. Una categoría por encima, nada menos que en la Segunda División, El Ejido Futsal volverá a intentar luchar por subir a la máxima categoría, mientras que el Poli militará de nuevo en la Tercera División Nacional esperando consolidarse (ascendió a ella en 2021), después de un estreno en el que anduvo cerca de meterse entre los grandes. De esta forma, la acción empieza sobre el parqué del Pabellón Municipal ejidense disputándose el duelo entre el Poli y el cuadro capitalino, cuyo perdedor se enfrenta a continuación a El Ejido, el cual, posteriormente ha de medirse al ganador del primer encuentro, resaltando que el formato del evento es a partidos de una sola parte (20 minutos). Entrada gratis y sorteos Se prevé que el recinto presente una gran afluencia de público cercana al millar de espectadores, destacando que la entrada es totalmente gratuita y habiendo además sorteos de regalos, así como un estand en el que poder adquirir diversos productos de ‘merchandising’ del Poli Ejido CF. Para Darío Gutiérrez, llega una “gran oportunidad de seguir trabajando, compitiendo y viendo sensaciones para comenzar la temporada lo mejor posible, y qué mejor que en un triangular tan especial”, afirmando el técnico del combinado celeste que “se juntará el mejor fútbol sala de la provincia”. Y es que “la organización del triangular creo que es un avance muy importante, tanto a nivel local, viéndose la buena relación que existe entre clubes vecinos, como a nivel provincial, haciendo crecer mucho el futsal almeriense”. Una vez que terminen estas “últimas pruebas de pretemporada”, Darío y el Poli “pensaremos entonces en el inicio liguero contra el Atlético Minero Bedarense”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

