Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El Poli El Ejido afronta una final ante el Mancha Real martes 18 de abril de 2023 , 13:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo celeste jugará este sábado con el objetivo de volver a la senda de la victoria y lograr abandonar el play out El Polideportivo El Ejido visita este sábado por la tarde al Atlético Mancha Real con el único pensamiento de conseguir tres puntos que le saque de los puestos de play out y que le conduzca a la zona tranquila de la clasificación. Sin embargo, no será un partido sencillo ni un rival fácil, ya que sus opciones de salvarse también pasan por vencer a los de David Cabello. Es por ello que el técnico celeste reconocía en sala de prensa en la mañana de ayer que será “un partido muy disputado, en un campo complicado”. Pese a que en las últimas jornadas a los jienenses les ha costado sacar los resultados en casa, donde se suelen mostrar sólidos, David Cabello sabe que el envite será complicado. “No cabe duda que tienen una final por delante también y es importante para ellos porque pueden acortar distancias con nosotros e imagino que lo afrontarán con ganas de sacar la cabeza de esos puestos bajos”. Pero después de la derrota ante el Juventud de Torremolinos, los celestes afrontan esta nueva jornada con ganas y con optimismo. Entre las dificultades añadidas que tendrá el partido de este sábado se encuentra la superficie sobre la que jugarán y las dimensiones del terreno de juego. “El hecho de jugar en una superficie que no es la idónea para nosotros, porque nos gustan los campos con amplitud de hierba natural, es un condicionante que hay que tener en cuenta”, reconocía Cabello, quien añadía que “durante esta semana vamos a intentar trabajar en ese tipo de superficie y adaptarnos lo mejor posible a ella, sobre todo también en cuanto a dimensiones”. Por otra parte y sobre el encuentro que se puede dar, el técnico no se atrevía a realizar un pronóstico. “Vamos a tener un rival que no sabemos lo que nos puede plantear. Estas últimas seis jornadas cada uno las afronta de una manera, puede cambiar su plan de partido. Por eso trabajaremos en varios escenarios e intentaremos afrontar el partido con las máximas garantías para sacar los tres puntos”. En cuanto al apartado de bajas, Cabello contará con la baja segura de Sato que fue expulsado con dos amarillas en el último encuentro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

